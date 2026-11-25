Društvo
"POLICIJSKI SLUŽBENICI JE PRONAŠLI U SREMSKOJ MITROVICI" MUP se oglasio o devojčici iz Obrenovca: "Nema vidljivih povreda"
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Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) oglasilo se o pronalasku devojčice (14) iz Obrenovca.
- Četrnaestogodišnju devojčicu koja je juče nestala u Obrenovcu pronašli su danas policijski službenici u Sremskoj Mitrovici, u Bulevaru Konstantina Velikog. Devojčica nema vidnih povreda - navodi se u saopštenju MUP-a.
Devojčica je nađena, zdrava, ziva, nepovređena u Sremskoj Mitrovici, rečeno je za Tanjug u MUP-u.
Sistem "Pronađi me" je u ovom slučaju zatvoren.
Devojčica se 23. novembra oko 11.00 časova, u Obrenovcu, iz Osnovne škole ''Jovan Jovanović Zmaj'', udaljila u nepoznatom pravcu, nakon čega je prijavljen njen nestanak.
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