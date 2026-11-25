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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je dva nova upozorenja za područje Srbije koja se odnose na noć između srede i četvrtka, kao i na četvrtak tokom dana. Građani i učesnici u saobraćaju pozivaju se na poseban oprez zbog ledene kiše i olujnih udara vetra.

Prvo upozorenje odnosi se na područje istočne Srbije, gde se očekuje lokalna pojava kiše koja će se lediti pri tlu.

- Kasno večeras, tokom noći i sutra u planinskim predelima istočne Srbije i u Negotinskoj Krajini padaće kiša, koja će se ponegde lediti na tlu - navodi se u najnovijem upozorenju RHMZ-a.

Ovakve vremenske prilike mogu stvoriti ozbiljne probleme u saobraćaju zbog poledice na kolovozima, kao i otežano kretanje pešaka.

Olujna košava u četvrtak

Pored ledene kiše, RHMZ je izdao i upozorenje na jaku i olujnu košavu za četvrtak, 26. novembar.

- U toku noći i sutra u košavskom području biće vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom sa udarima od 60 do 90 kilometara na sat - stoji u saopštenju.

Prema prognozi meteorologa, slabljenje vetra očekuje se tek u večernjim satima.