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Iako smrt doživljavamo kao trenutak u kojem se život završava, sa biološkog stanovišta granica između života i smrti nije tako jasna. Pojedine ćelije našeg tela mogu da prežive i do sedam dana nakon što lekari konstatuju smrt, a neki jednoćelijski organizmi potencijalno su besmrtni. Šta zapravo znači umreti i može li smrt jednog organizma da bude početak novog života?

Svi znamo da umreti znači prestati biti živ. Ovakvo intuitivno shvatanje smrti nije toliko samorazumljivo kao što se čini, budući da su život i smrt dva pojma koja je nama, biolozima, najteže da definišemo. Zapravo, još nismo postigli saglasnost o definiciji koja bi povukla jasnu i konačnu granicu između onoga što je živo i onoga što nije.

Kada je reč o smrti, stvari se dodatno komplikuju jer ne postoji samo jedna vrsta smrti. Umiremo na različite načine i u različito vreme, u zavisnosti od toga na kom nivou posmatramo taj fenomen.

Kada smrt ne postoji

Ćelijska smrt mogla bi se definisati kao nepovratan gubitak sposobnosti ćelije da održava svoje vitalne funkcije, bilo usled narušavanja integriteta ćelijske membrane, bilo zbog prekida minimalne metaboličke aktivnosti neophodne za održavanje stabilne unutrašnje sredine, normalno funkcionisanje i razmnožavanje.

Kod ljudi ćelije mogu da umru neplanirano, kao što je slučaj kod nekroze. Na primer, u određenom delu srca zahvaćenom infarktom, ćelije srčanog mišića umiru jer je začepljenje koronarne arterije onemogućilo njihovo snabdevanje neophodnim kiseonikom.

Međutim, naše ćelije mogu da umiru i na programiran način, odnosno da izvrše svojevrsno „neophodno samoubistvo” za dobrobit organizma u celini. Upravo se to dešava kod apoptoze, kada je kontrolisana i genetski programirana smrt ćelija neophodan proces za razvoj i održavanje celokupnog organizma.

Ali šta se dešava kada su organizam i ćelija sinonimi, odnosno kada je reč o organizmima koji se sastoje od samo jedne ćelije? U tom slučaju, ako ćelija umre, sasvim je jasno da umire i organizam. Ili ipak nije?

Može se dogoditi da se ćelija "podeli napola". U tom slučaju (bespolno razmnožavanje binarnom deobom), ćelija udvostručuje svoju DNK i po jednu kopiju raspoređuje u svaku od dve novonastale ćelije. Ovde nema ni „majke” ni „ćerke”, već postoji biološki kontinuitet koji se nastavlja u obe novonastale ćelije.

Iz te perspektive, opravdano je govoriti o potencijalnoj biološkoj besmrtnosti, budući da jednoćelijski organizam može neprestano da se deli i održava svoju lozu neograničeno dugo.

Ukoliko ne postoji spoljni faktor koji bi ih usmrtio, organizmi poput bakterija u načelu bi mogli da budu večni, jer život koji prenose deobom može da se nastavlja generacijama.

Umiranje "delova" organizma

Situacija je drugačija kod višećelijskih organizama, jer nismo samo skup ćelija. Većina životinja sastoji se od različitih vrsta ćelija koje se grupišu u tkiva, a ona se, zauzvrat, povezuju u organe. Organi su udruženi u sisteme zadužene za obavljanje određenih funkcija.

Da stvar bude još složenija, naša morfološka kompleksnost ide korak dalje. Sistemi organa integrišu se u izuzetno složene organizme koji postoje kao „jedinke”, entiteti sa novim i sopstvenim osobinama koje daleko prevazilaze puki zbir njihovih delova.

U takvim slučajevima smrt ćelija ne predstavlja problem jer iz matičnih i mezenhimskih ćelija stvaramo njihove „zamene”. Čak ni postepeno propadanje čitavog tkiva ili organa ne mora nužno da dovede do smrti jedinke, barem u načelu.

Imamo sreću da kuk oštećen osteoporozom možemo zameniti veštačkom protezom, a bubrege koji više ne funkcionišu transplantiranim organima.

Ponekad zamena oštećenih „delova” ne mora čak ni da potiče od pripadnika naše vrste, kao što je slučaj sa biološkim srčanim zaliscima napravljenim od goveđeg i svinjskog tkiva.

U takvim slučajevima naši bubrezi ili aortni zalistak odavno mogu biti spaljeni, a da smo mi i dalje živi i zdravi. Štaviše, umiranje pojedinih „delova” našeg organizma može toliko malo da utiče na nas da sebi možemo priuštiti luksuz da na to potpuno zaboravimo.

Ipak, koliko god prirodnim ili veštačkim putem obnavljali svoje „delove”, mi, kao i druge životinje, dolazimo do trenutka kada nepovratno gubimo sposobnost da održavamo povezanost i usklađenost vitalnih funkcija.

To je trenutak smrti, mada granica između ta dva stanja nije sasvim jasna.

Kada zaista umiremo?

Granica između života i smrti toliko je nejasna da nam je potreban lekar da bi je zvanično utvrdio. Lekar konstatuje smrt utvrđivanjem nepovratnog prestanka funkcija krvotoka i disanja, što podrazumeva prekid snabdevanja kiseonikom organa koji usled toga prestaju da funkcionišu.

Ako ostavimo po strani jezive slučajeve grešaka prilikom utvrđivanja smrti, ostaje činjenica da, iako je naš organizam mrtav, mnoge naše ćelije ostaju žive još dugo.

Ćelije koštane srži, na primer, mogu da prežive satima, pa čak i duže od jednog dana nakon smrti jedinke.

Još je upečatljiviji slučaj mezenhimskih ćelija masnog tkiva, koje mogu da ostanu žive čak – sedam dana nakon smrti!

Taj deo biomase ostaje u tolikoj meri živ da su naučnici uspeli da normalno uzgajaju mezenhimske ćelije masnog tkiva iz pazušne regije preminulih osoba, uzete nakon tog izuzetno dugog perioda. Njihov rast i razmnožavanje u laboratorijskim posudama odvijali su se potpuno normalno.

Dakle, iako će pre ili kasnije umreti svaka ćelija našeg tela, u trenutku kada se konstatuje naša smrt zapravo nismo „potpuno mrtvi”. Iako smo mrtvi na nivou organizma kao sistema, nismo u potpunosti mrtvi na ćelijskom nivou.

Najsporniji slučaj

Slučajevi moždane smrti dodatno usložnjavaju ovaj pojam. Kada prestanu sve funkcije mozga, uključujući i funkcije moždanog stabla, osoba gubi sposobnost samostalnog disanja i održavanja cirkulacije krvi. Mrtva je.

Međutim, tu na scenu može da stupi tehnologija. Veštačkom mehaničkom ventilacijom moguće je održati cirkulaciju dovoljno oksigenisane krvi i tako znatno produžiti život ćelija, tkiva i organa.

U tom slučaju, iako je osoba kao jedinka mrtva, biomasa od koje se njeno telo sastoji nije.

Da li je, dakle, ta osoba mrtva ili nije? Zavisi od toga iz koje perspektive posmatramo smrt. Reč je o smrti na nivou organizma kao sistema, ali ne i na nivou njegovih organa i tkiva.

A ako na to pogledamo iz jedne dublje perspektive, smrt jedne osobe omogućava život drugima.

Koliko je paradoksalno, toliko je i dirljivo što upravo slučaj u kojem je najteže razgraničiti život od smrti pruža najviše nade onima koji čekaju drugu priliku za život u vidu novog srca, jetre ili bubrega.

U ovom slučaju, nesumnjivo, smrt nije kraj.