Društvo
Mirko nestao u Pančevu! Da li ste ga videli? Prepoznatljiv je po ožiljku na glavi
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Mirko Perovanović (33) nestao je u Pančevu u ponedeljak, 23. novembra. On se tog dana udaljio iz kuće u naselju Strelište u nepoznatom pravcu, a od podneva mu je telefon mu nedostupan, potvrdila je njegova majka za Telegraf.
U trenutku nestanka na sebi je imao teget štepanu jaknu, svetlo sivi deblji duks "nike", plave farmerke i crne "nike" patike.
Visok je oko 180 cm, krupnije građe, braon kose i zeleno/braon ociju. Prepoznatljiv je po velikom ožiljku na glavi od čela do desnog uha i otežanog govora.
Mole se svi koji su ga možda videli ili imaju bilo kakva saznanja o njemu i njegovom kretanju da prijave policiji na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici.
Kurir.rs/Telegraf
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