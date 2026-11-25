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Mirko Perovanović (33) nestao je u Pančevu u ponedeljak, 23. novembra. On se tog dana udaljio iz kuće u naselju Strelište u nepoznatom pravcu, a od podneva mu je telefon mu nedostupan, potvrdila je njegova majka za Telegraf.

U trenutku nestanka na sebi je imao teget štepanu jaknu, svetlo sivi deblji duks "nike", plave farmerke i crne "nike" patike.

Visok je oko 180 cm, krupnije građe, braon kose i zeleno/braon ociju. Prepoznatljiv je po velikom ožiljku na glavi od čela do desnog uha i otežanog govora.