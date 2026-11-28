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Sunce, toplo more, plaže i opuštanje – sve ono što nam tokom zime najviše nedostaje, čeka vas na samo nekoliko sati leta. Iskoristite praznične dane za beg u toplije krajeve i otkrijte koji to aranžmani imaju specijalne, snižene cene!

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Novogodišnji praznici pod egipatskim suncem! Neka hladna jutra zamene sunčani dani, a zimske jakne kupaći kostimi! Ovog decembra i januara pobegnite od niskih temperatura i priuštite sebi praznike u znaku sunca, mora i potpunog uživanja. Započnite novu godinu na obalama Crvenog mora, uz egipatsko sunce, omiljene hotelske sadržaje i bezbrižan All Inclusive odmor!

Foto: Travelland

Agencija „Travelland“ pripremila je praznične aranžmane zaHurgadu. Polasci iz Beograda organizovani su avio-kompanijom Air Cairo, a aranžmani obuhvataju 6 noćenja u pažljivo odabranim hotelima sa All Inclusive uslugom.

Dostupni termini polazaka:

12.12 - 19.12. - 6 noći / 8 dana - cena od 596 €

19.12 - 26.12. - 6 noći / 8 dana - cena od 612 €

26.12 - 02.01. - 6 noći / 8 dana - cena od 884 €

02.01 - 09.01. - 6 noći / 8 dana - cena od 824 €

09.01 - 16.01. - 6 noći / 8 dana - cena od 687 €

U HURGADU iz Sofije!



Za one kojima možda više odgovara polazak iz Sofije, tu su i dodatno povoljne opcije sa avio kompanijom Wizz Air, sa cenama paket aranžmana već od 458 evra po osobi. U agenciji “Travelland” raspoloživi su sledeći termini: 02.01 - 09.01. - 7 noćenja - cena od 464 €

05.01 - 12.01. - 7 noćenja - cena od 488 €

09.01 - 16.01. - 7 noćenja - cena od 458 €

Doplate za Novogodišnje i Božićne večere uračunate su u cenu aranžmana.



Iz široke paleta sjajnih hotela, izdvaja se Hotel Minamark Resort and Spa 4* kao najpovoljniji. Hotel se nalazi na samoj obali mora, u centru Sakale okružen mnogobrojnim prodavnicama, zanatskim radnjama, kafićima i restoranima. Korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno za goste hotela.

Foto: Travelland

Praznici u znaku sunca, luksuza i uživanja!



Na obalama Crvenog mora pronaći ćete savršen spoj opuštanja, prijatne klime, prelepih plaža i hotelskog komfora. Upravo to nudi biser Sinajskog poluostrva - Šarm El Šeik. Jedinstven praznični doživljaj čeka vas u jednom od najlepših letovališta Egipta.

Na raspolaganju su aranžmani po posebnim cenama sa polaskom iz Sofije avio kompanijom Wizz Air:

01.01 - 08.01. - 7 noći / 8 dana - cena od 821 €

04.01 - 11.01. - 7 noći / 8 dana - cena od 705 €

08.01 - 15.01 - 7 noći / 8 dana - cena od 332 €

Doplate za Novogodišnje i Božićne večere uračunate su u cenu aranžmana.

Iz bogate ponude izdvajamohotelParrotel Lagoon Resort 5*kao najpovoljniji.Glavni adut resorta je akva-park sa 31 toboganom, lenjom rekom i talasnim bazenom, uz privatnu plažu do koje saobraća hotelski shuttle. Resort ima sadržaje za porodice sa decom, dečiji klub, spa i više restoranskih koncepata.





Foto: Travelland

Ove godine dočekajte praznike u velikom stilu! Dubai vas poziva u svet blistavih nebodera, luksuznih hotela, spektakularnih svetlosnih efekata i nezaboravne praznične atmosfere. Grad koji pomera granice mogućeg pretvara novogodišnju noć u pravi spektakl, a svaki dan u novu avanturu. I ne samo Dubai, već i su i ostale države Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponudi agencije “Travelland”: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain.U pitanju su aranžmani u trajanju od 3 do 14 noćenja, sa fleksibilnim, individualnim polascima, kako biste termin putovanja i dužinu boravka prilagodili svojim željama i planovima.

U cenu aranžmana uključeni su avio-prevoz, transfer od aerodroma do hotela i nazad, kao i boravak u odabranom hotelu, uz uslugu prema vašem izboru. Dodatnu sigurnost i komfor pruža predstavnik na destinaciji, koji će vam biti na raspolaganju tokom boravka, pomoći da se lakše snađete, upoznati vas sa gradom, njegovim znamenitostima i lokalnim posebnostima.



Kad je reč o izboru hotela, izdvajaju se iz ponude:

-Movenpick Jumeirah Lake Towers 5*

-Hotel voco Bonnington - Lakes Towers 5*

-Hotel Adagio Premium The Palm 4*

-Hotel Atana 4*

Foto: Travelland

Spoj savremenog dizajna, prijatnog ambijenta i dobre lokacije čini hotel Media One 4* odličnim izborom za sve koji žele udoban boravak i priliku da na najbolji način upoznaju grad. Odličan odnos cene i kvaliteta usluge jedna je od prednosti ovog hotela. Gostima su na raspolaganju besplatan šatl prevoz do Riva Beach Club-a na Palmi, uz obezbeđene ležaljke, suncobrane i peškire, kao i prevoz do Jumeirah javne plaže. Za dodatno uživanje, tu je i prostrani hotelski bazen na terasi, koji se greje tokom zime.

Foto: Travelland

Za sve ljubitelje mediteranskih destinacija, sunčani Kipar i šarmantna Malta mogu biti pravi izbor za novogodišnje i božićne praznike. Povedite porodicu, prepustite se otkrivanju novih predela i stvorite uspomene koje ćete dugo pamtiti. Za Kipar su u ponudi avionski paket aranžmani od 3 do 14 noćenja sa individualnim polascima avio kompanijom Wizz Air i boravkom u nekom od poznatih letovališta ovog osunčanog ostrva: Aja Napa, Larnaka, Limasol, Nikozija, Pafos, Protaras. Cene aranžmana kreću se već od 171 evro po osobi. Izdvajaju se sledeći termini kao preporuka:

30.12 - 04.01.

01.01 - 06.01.

04.01 - 08.01.

06.01 - 10.01.

Foto: Travelland

Postoje mesta na kojima praznici imaju poseban šarm, a Malta je jedno od njih. Za Maltu su u ponudi takođe avionski paket aranžmani od 3 do 14 noćenja, sa individualnim polascima i boravkom u nekom od atraktivnih letovališta ovog mediteranskog ostrva: Birzebbuga, Marsaskala, Meliha, St. Paul's Bay, San Gwann, Sliema, St. Julian's, St. George's Bay i Valeta. Aranžmani obuhvataju avio-prevoz, transfer do hotela, hotelski smeštaj i usluge predstavnika na destinaciji. Prvi avionski polazak pred doček nove godine na Malti je 27. decembar, naredni polasci su: 29.12. | 31.12. | 03.01. | 05.01 | 07.01. | 12.01.





Foto: Travelland

Španija je privlačna tokom cele godine, a Benidorm je odličan izbor i za zimski odmor! Iskoristite specijalne ponude i uživajte u ovom živopisnom letovalištu već od 199 evra po osobi, za aranžmane od 3 i 4 noćenja. A kada ste već u ovom delu Španije, nemojte propustiti priliku da posetite Valensiju – grad prepun sunca, šarma, kulture i sjajne mediteranske atmosfere! Poslovnica agencije “Travelland” radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti I na društvenim mrežama Facebook i Instagram.