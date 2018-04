NIJE IM PRIJALA PROSLAVA 30 GODINA OD RAZVODA! LJUTI NA BIVŠU SNAJKU: Obrukala nas je u celoj Jugoslaviji!

Mirjana Milovanović (62) napravila je slavlje povodom 30 godina od razvoda od supruga. I dok se s 90 zvanica veselila, sve to se nimalo nije svidelo familiji njenog bivšeg muža.



Pero, kako je ime čoveku s kojim je bila u braku, neće da govori o Mirjani, ali je zato njegova sestra oplela po nekadašnjoj snaji:



- Pero je u šoku. Ovo je strašno što je Mirjana uradila. Izbrukala je porodicu u celoj Jugoslaviji! Sramota, da je svi gledaju onako u venčanici! Nije meni do nas, nego do njihove dece, sinova mog brata. Oni žive u Švajcarskoj, ali se ova bruka i do tamo pročula. Zovu ih ljudi stalno i pitaju: „Šta vam majka to uradi?!“ Pero je u odličnim odnosima sa decom, ima i unuke sad, a oni nisu hteli da dođu na tu njenu proslavu - priča Javorinka Milovanović za Kurir.



Mirjanin bivši svekar Dušan Milovanović (92) kaže da su ona i Pero živeli u Švajcarskoj i da je ona ostavila muža i sinove.



- Šta hoće više, pa ona ga je ostavila... Raša i Mirko su tad imali pet-šest godina, naša porodica ih je odgajila. Mirjana je otišla s drugim čovekom! Moje njive je prodavala, Pero je pokušao s njom da priča, ali mu je okrenula leđa. Šta je s tom ženom, je l‘ drogirana? - kaže Dušan.



- Sinovi nisu u dobrim odnosima s majkom, ovo joj nije trebalo. Šta će kad ostari ovako kao ja, ko će da je čuva? Niko od naše porodice ne želi ni da razgovara s Mirjanom, ni da je vidi više nikad u životu!

(Kurir.rs/J. Pronić/Foto: D.K.)

