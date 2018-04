(FOTO) U VOJCI SRBIJE ONA JE JEDINSTVENA: Ovako je Suzana postala JEDINA žena koja upravlja bespilotnom letelicom!

Žene u Vojsci Srbije odavno već ravnopravno sa muškarcima obavljaju mnoge teške i odgovorne poslove, ali Nišlijka Suzana Kocić (38) može se pohvaliti da je jedina žena u srpskoj vojsci koja upravlja bespilotnom letelicom.

Suzana Kocić je 2010. godine postala profesionalni vojnik, a nesvakidašnjim zanimanjem čiji je zvanični naziv "operater bespilotne letelice " počela je da se bavi pre tri godine i to na predlog svojih starešina.

"U odeljenju bespilotnih letelica bilo je upražnjeno mesto, pa sam tamo dobila postavljanje. Pre toga sam znala da naša vojska ima takve letilice ali nisam znala njihovu namenu. Prošla sam jednogodišnju obuku i počela da upravljam letelicom", kazala je Suzana Kocić za agenciju Beta.

Za posao "operatera" Suzana Kocić kaže da je veoma zahtevan i da svaki zadatak predstavlja novi izazov. Letelicom se, dodala je, upravlja uz pomoć savremenog računara.

"Stalno smo na terenu, ali mi je u sećanju ostao pre svega zadatak da upravljam letelicom na velikoj vežbi u bazi 'Jug'. Bilo je tu i oficira iz Amerike i među njima jedna žena general iz Ohaja. Veliki izazov mi je bio i da letelicom navodim artiljerijsku vatru na vežbi na poligonu 'Pasuljanske livade'", rekla je Suzana Kocić.

Ona je istakla da je vremenom veoma zavolela posao koji radi, a u tome su joj mnogo pomogle i kolege sa posla, ali i porodica.

"Kolege su me fenomenalno prihvatile i posmatraju me kao ravnopravnog člana odeljenja. Sa druge strane imam i punu podršku porodice, supruga i ćerke. Oni imaju puno razumevanja za to što sam vrlo često na terenu. To je i razumljivo jer je suprug vojno lice, a i moj otac je bio vojno lice", istakla je Suzana Kocić koja je u Vojsci Srbije stigla do čina vodnika.

Suzanine kolege imaju samo reči hvale za nju, uz pojašnjenje da jedno odeljenje bespilotne letelice čine četiri lica - komandir, operater, operater vozač i tehničar. Vojska Srbija ima tri takva odeljenja - u Nišu, Vranju i Pančevu.

Suzanin kolega, stariji vodnik prve klase Srđan Živković objasnio je da se bespilotna letelica "Orbiter" u Vojsci Srbije koristi za snimanje terena i prikupljanje obaveštajnih podataka.

"Bespilotna letelica se može koristiti u vojne svrhe, ali i kada je potrebna pomoć civilnom stanovištu, u slučaju poplava, požara, zemljotresa", rekao je Živković.

Prema njegovim rečima "Orbiter" može da dostigne visinu od pet kilometara, ali najbolji snimci se dobijaju kada leti na visini od oko 600 metara. Sa tog snimka, dodao je on, može se sasvim jasno tip vozila koje se snima i njegova registarska oznaka.

Bespilotna letelica "Orbiter", kazao je Živković, može da odleti najdalje 15 kilometara od mesta sa kojeg se upravlja.

