PLATE VEĆE OD 500 EVRA, A MLADI NI DA ČUJU: Evo kojih radnika u Srbiji fali sve više!

U Srbiji je poslednjih godina zabeležen trend u kom je mnogo popularnije da mladi, čak i oni koji nemaju istinsku ambiciju ka obrazovanju, pošto-poto upisuju fakultete umesto da se opredele za zanat koji im može biti zlata vredan.

Posledica toga je prisustvo sve većeg nedostatka zanatskih radnika kao što su keramičari, vodoinstalateri, električari, kuvari, mesari, pekari, vozači ili ugostitelji. Ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević upozorio je da se i zbog niskog nataliteta Srbija suočava s nedostatkom radne snage.

foto: Dado Đilas

- Nacionalna služba za zapošljavanje odvaja sredstva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika kako bi se angažovali svi resursi i sprečio nedostatak radnika - rekao je Đorđević.

Ima posla, nema radnika



Iako pomenuti poslovi nisu među modernim i popularnim, neoboriva je činjenica da se od njih veoma dobro zarađuje! Vodoinstalater ne dolazi na kućnu adresu bez dve ili dve i po hiljade dinara, a ukoliko je reč o hitnoj intervenciji, van predviđenog radnog vremena, u noćnim satima, ovi iznosi se udvostručuju. Oni mesečno mogu da zarade najmanje 500 evra, što je više od prosečne plate u Srbiji, a ne utroše osam sati rada, kao drugi.

Iz jedne beogradske firme koja se bavi pružanjem električarskih usluga potvrđuju da su ova zanimanja izuzetno isplativa, ali da retko ko hoće i ume da ih radi.

foto: Profimedia



- Posla ima mnogo, ali sve manje zainteresovanih ljudi koji bi da rade. Nama konstantno ide oglas za traženje stručnih radnika, ali se skoro niko ne javlja, nema kvalifikovanih kadrova. Stariji električari već rade, imaju posao, a mlađi se sve manje školuju za to i uopšte ih ne zanima da uzmu alat u ruke. Iako su plate poprilično velike i uvek ima posla, njima zanat nije zanimljiv - kažu električari.



Isplativo



Vodoinstalter Goran Stojkić (44) iz unutrašnjosti Srbije došao je u Beograd pre deset godina jer svoje usluge u glavnom gradu može da naplati mogo više nego u manjem mestu.



- Kada je reč o hitnim intervencijama, najtraženiji su električari i vodoinstalateri. Nas vodoinstalatere ljudi najviše zovu zbog otčepljenja lavaboa, kada i sudopera i to su intervencije koje ne mogu da čekaju, pa se na teren ide odmah i košta od 2.000 do 3.000 dinara za manje komplikovane poslove. Cena ne može da se formira unapred, jer nikad ne znamo šta će se zateći na terenu. Na primer, zamena slavine košta dve hiljade dinara, ali se često desi da mora da se zamene dotrajali ventili za vodu, što može da izađe do četiri hiljade dinara - kaže Stojkić.

foto: Profimedia



Da bi zaradio više, on je prethodnih godina išao Nemačku na po dva ili tri meseca.



- Tamo se naše usluge plaćaju minimum tri puta više nego u Srbiji i uvek ima posla za zanatlije. Samo zbog porodice i papira ne možemo da ostanemo duže - kaže on.

Nemci traže radnike

Plate do 2.500 evra

U Nemačkoj je još veća potražnja za zanatskim radnicima nego u Srbiji, a poslednji podaci govore da je otvoreno čak milion slobodnih radnih mesta. Poslodavci kažu da nema dovoljno kandidata za posao, iako je dobro plaćen.

- Na radiju, na plakatima, na internetu, firme vape za radnicima. Čitava privreda je u poletu i izvoz cveta, pa je raspoloženje u firmama dobro kao retko kada. Najviše se traže vodoinstalateri, moleri, električari i negovatelji - pišu nemački mediji. Bruto plate se kreću od 1.500 do 2.500 evra.

Cene

Vodoinstalater:

Vodoinstalateri koji cene svojih usluga naplaćuju na sat: 2.500 dinara po satu, svaki sledeći sat je plus 1.000 dinara

Menjanje kuhinjskog bojlera 3.000 dinara

Odgušenje lavaboa, kupatilskog slivnika i sudopere 3.500 dinara

Odgušenje WC šolje 4.500 dinara

Odgušenje kućne kanalizacije po vertikali od 8.000 do 10.000 dinara

Menjanje slavine 2.000 dinara

Zamena ventila 1.500 dinara

Zamena vodokotlića 2.000



Električar:

Provera strujne instalacije u stanu 2.000-3.000 dinara

Zamena indikatora i utičnica od 1.000 do 3.000 dinara

Postavljanje lustera od 1.000 dinara

Zamena grejača na kupatilskom bojleru od 2.500 do 3.500 dinara

Zamena stare i ugradnja nove osiguračke table s montažom na zid i automatskim osiguračima: do 10 osigurača 6.500 dinara, do 25 osigurača 8.000 dinara

Ugradnja novog kabla u električni šporet, peć, frižider 2.000 dinara

Zamena ringle na klasičnom šporetu 2.500 dinara

Radovi na TA peći (promena grejača, ventilatora) 3.000 dinara

Konstatacija kvara izazvanog usled kratkog spoja od 4.000 do 6.500 dinara

Keramičari

Postavljanje pločica od pet evra po metru kvadratnom do 15 evra

Rušenje starih pločica pet evra po metru kvadratnom

Rušenje starih pločica i odnošenje šuta od sedam do devet evra

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir