POSLE PLAVOG KITA NOVA HOROR IGRICA PRETI SRBIJI! Ako vaše dete ima lutku Momo u telefonu, ODMAH REAGUJTE! (FOTO)

Nakon opasne internet igre "Plavi kit", zbog koje je čak 720 dece izvršilo samoubistvo, pojavila se nova smrtonosna igrica "Momo", koja se neverovatnom brzinom širi putem popularne aplikacije za razmenu poruka Vocap, koju koristi veliki broj dece u Srbiji!



Izopačena igra namenjena je najmlađim korisnicima, a može da se okonča samoubistvom. Sve počinje tako što se korisnici izazivaju da kontaktiraju s Momom, uznemirujućim likom žene sa veoma krupnim očima, čije lice izgleda zastrašujuće i opasno! Ova animirana osoba jezivog izgleda inspirisana je horor lutkom poznatog japanskog umetnika Midorija Hajašija, koji nema veze sa igricom.



Prema pisanju stranih medija, nakon što deca kontaktiraju s njima, zadaje im se serija ozbiljnih izazova, ukoliko neki od njih odbiju, sledi stravična kazna, na telefon počnu da im stižu preteće poruke, kao i zastrašujuće fotografije.



- Verujemo da je cilj tih manijaka da mnogi mališani ne uspeju da im se otrgnu, pa presude sami sebi - naveli su argentinski istražitelji i poručili roditeljima širom sveta da budu veoma oprezni.



Sumnja se da je igrica "Momo" povezana sa samoubistvom dvanaestogodišnje devojčice iz Argentine, koja je i prva žrtva ove igrice. Vlasti upozoravaju da bi anonimni pošiljaoci mogli da iskoriste igricu da ukradu informacije i navedu ljude na nasilje i samoubistvo, prenosi BBC.



Bizarna igrica prijavljena je u Argentini, Meksiku, SAD, Francuskoj, Nemačkoj, Latinskoj Americi, a počela je da se širi i po Evropi, te bi vrlo brzo mogla da postane velika opasnost i po srpsku decu.



Jasmina Andrić iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost upozorava roditelje da obrate pažnju šta im deca rade na internetu.



- U Latinskoj Americi i još nekim zemljama pojavila su se zvanična saopštenja policije u vezi sa igricom "Momo". Kada ta saopštenja dolaze od zvaničnika, onda to jeste znak za uzbunu. Neophodno je konstantno upozoravati mlade na takve opasnosti. Zastrašujuće je što te igrice igraju deca koja nemaju ni 15 godina, što toliko veruju internetu i što rade to što im je naređeno. Rizikuju i ugrožavaju svoj život - upozorava Andrićeva.



Kriminolog Zlatko Nikolić kaže za Kurir da pametni telefoni i internet omogućavaju raznim bolesnim likovima da se iživljavaju na određeni način, najčešće kroz ovakve igrice.



- Ovo liči na modifikaciju "Plavog kita", a ti bolesnici proveravaju svoju sposobnost da nateraju nekoga da uradi nešto što u normalnim uslovima ne bi. Oni u tome uživaju. Roditelji treba da znaju da takvi likovi i opasnosti postoje i da o tome razgovaraju sa svojom decom - navodi Nikolić.

Brojke



12 godina imala je devojčica koja je izvršila samoubistvo zbog igrice "Momo"

720 maloletnika izvršilo je samoubistvo zbog igrice "Plavi kit"



Dr Ivica Mladenović



Svaki izazov može dovesti do posledica

Psihijatar dr Ivica Mladenović kaže da su deca najzgodnija populacija za manipulisanje, te da svaki novi izazov koji se pojavi na internetu može dovesti do teških posledica:

- Ključna tačka je poverenje između dece i roditelja, ako poverenje nije dobro, bojim se da će deca učiniti taj presudni korak koji se od njih zahteva i da će doći do tragičnog ishoda. Porodica treba da se posveti ovom problemu, kao i sistem, ali moramo i u školama da približimo deci koje su to opasnosti interneta i takvih igrica.