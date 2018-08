STIŽU NEPOGODE! U OVIM DELOVIMA SRBIJE NA SNAZI NARANDŽASTI METEOALARM: Temperatura pala za 20 stepeni, meteorolozi najavili novi TROPSKI TALAS, evo i kada!

Pad temperature od oko 20 stepeni koji je zabeležen u nedelju, u odnosu na prethodni period, doneo nam je pravo jesenje vreme. Trenutne temperature vazduha su od 22 stepana Celzijusovih na severu Stbije, do 11 na nekim planinama.

U Beogradu pada takozvana kiša rosulja, a, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku zemlje, a naročito u Topličkom, Jablaničkom okrugu, Timočkoj krajini i oblasti Homolja.

Obilne kiše u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji

Kako u RHMZ obaveštavaju, u Boru i Žagubici s okolinom očekuje se do 20 milimetara kiše, zbog čega je za istočnu i jugoistočnu Srbiju "upaljen" narandžasti, odnosno žuti meteoalarm.

To, prema istom izvoru, znači da su na istoku Srbije prognozirane opasne vremenske pojave koje mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje, dok za jugoistočni deo zemlje vremenske prilike mogu da budu potencijalno opasne jer prognozirane prilike nisu neuobičajene, ali je neophodan dodatni oprez.

Neće nas sivi, kišni dani moriti dugo jer će već provirivati sunce, a prognozira se i prestanak padavina.

Kako stoji na sajtu RHMZ, u utorak će biti delimično oblačno, s jutarnjom temepraturom od 16 do 27 stepeni, a sledi i postepeni razvedravanje i prestanak padavina, dok će u sredu jutarnja biti ista, a najviša dnevna za dva stepena viša, 29 stepeni.

Potom se u četvrtak podiže i jutarnja, prema prognozi iznosiće 18, a dnevna 30 stepeni Celzijusovih, dok će u petak biti slično: 19 stepeni jutarnja, a 30 najviša dnevna.

U subotu ponegde i do 35 stepeni

U subotu, prvi dan vikenda slobodno možete u prirodu jer će jutarnja temparatura biti 20, a najviša dnevna čak 31 stepen. Dakle, od danas do subote temepratura vazduha će porasti za devet stupnjeva.

Đorđe Đurić, meteorolog, navodi da se strpimo još danas, ali da će u subotu ponegde biti i 35 stepeni Celzijusovih.

"Do kraja dana vreme će biti jesenje, ali će slabiti padavine. Ostaje tmurno, prohladno s temepraturama 16 do 24 stepena, u Beogradu 18. Nema opasnosti od grmljavinskih oluja nigde u Srbiji", kaže Đurić.

Prema njegovim rečima, već sutra ćemo imati više sunca.

"U većini krajeva biće suvo, tek ponegde sa slabom, zanemarljivom kišom. Biće nam i toplije jer će maksimalna dnevna biti od 25 do 28 stepeni, a jutarnja od 14 do 18. Od srede nam se vraća leto tako da ćemo od polovine sedmice imati temeprature oko 30 stepeni. Subota bi trebalo da bude tropski topao dan, s temperaturama od 30 do 35 stepeni", kaže on.

