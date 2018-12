LOZA SA HILANDARA KOJA ČINI ČUDA! HILJADE PAROVA NIJE MOGLO DA IMA DECU, A ONDA SU UZELI OVO ZRNO: Detaljno uputstvo kako se koristi!

Zrna grožđa sa čudotvorne loze iznikle iz groba u kom je na Hilandaru bio sahranjen Sveti Simeon Mirotočivi (Stefan Nemanja) donela su radost u domove hiljada bračnih parova širom sveta koji nisu mogli da imaju decu.

Zahvaljujući njima i molitvi ovom pravoslavnom svecu, oni su dobili dugo čekano potomstvo. Među njima su i glumci Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović, o čemu je Kurir pisao.

Prvi sačuvani pisani trag o ovoj znamenitosti potiče iz 1585, kad je turski aga koji nije imao dece pomoću loze Svetog Simeona dobio dete i u znak zahvalnosti manastiru Hilandar poklonio veliko imanje nedaleko od Svete Gore, poznato kao metoh Kakovo.

- Loza je simbol plodnosti jer mali čokot posađen u zemlju poraste u veliko drvo i daje slatke plodove i vino, koje je naročito blagosloveno od Boga jer je deo svetog pričešća. Bog pokazuje da ovim natprirodnim putem supružnici bez dece mogu dobiti potomstvo - objašnjava Janja Todorović, pravoslavni publicista, i dodaje:

- Znam nekoliko stotina, a crkva ima podatke o više hiljada onih koji su se molili Svetom Simeonu, Svetom Savi i Presvetoj Bogorodici, koja je zaštitnica Hilandara, i dobili decu.

foto: You tube

Todorovićeva dodaje da su kralj Stefan Nemanja i njegova supruga Ana u poznim godinama izmolili od Boga sina Rastka (Svetog Savu) da im bude uteha u starosti pa je zato Sveti Simeon postao i jedan od najvećih molitvenika za roditelje bez dece, jer je još za života upoznao silu molitve i ljubavi prema deci.

Profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji dr Dimitrije Kalezić objašnjava da je Sveti Simeon preko loze samo posrednik Božje volje.



- Ljudi dođu u Hilandar, pomole se Svetom Simeonu i Bogorodici i dobiju tri zrna grožđa, jer je loza mala i nema mnogo grozdova. Vekovima se zna i priča o njenim moćima. Grozdovi se uberu i osušena zrna dele se vernicima koji dolaze u manastir. Vernici kad dobiju potomstvo dolaze da se zahvale. Još se jedan prijavljeni slučaj ne zaboravi, a pojavi se novi - kaže Kalezić i dodaje da se loza nekoliko puta sušila, ali je iz njenog korena uvek iznicao novi struk.

Hilandarski post je najteži



Hilandarski post se smatra najtežim. On treba da pada van uobičajenih godišnjih postova, pa je potrebno da supružnici odrede tih 40 dana izvan ostalih postova. Hilandarskom postu se ne sme pristupati olako. Posti se strogo, na vodi, osim ako zdravlje supružnika to ne dozvoljava, a to onda razrešava duhovnik ili ispovednik. Fizički post je uvek po meri naših snaga, ne u cilju preteranog iscrpljivanja, već radi smirenja strasti, očišcenja i otvaranja dveri duha. Subotom, nedeljom i praznicima dozvoljen je post na ulju.