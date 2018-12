VASPITNE MERE PROTIV PROSTAKLUKA SERGEJA TRIFUNOVIĆA Ivana Vučićević: Uzimam na sebe da zaštitim žene! Kad ga sretnem, dobiće ŠAMAR! (VIDEO)

Glumac Sergej Trifunović ponovo je zgrozio javnost u Srbiji kada je glavnu i odgovornu urednicu i direktorku Studija B, Ivanu Vučićević na svom Tviter nalogu nazvao "lažljivom fuksom", uz pretnju nasiljem nad njom, ali je, neočekivano, od nje dobio oštar odgovor bez imalo straha, da jedva čeka da ga sretne i odvali mu šamarčinu.

Naime, Vučićevićeva je istakla da je dosta njegovih napada na žene, na koje niko ne reaguje i da zato ona "uzima na sebe da zaštiti žene",

- Sigurna sam da ću uspeti u tome i da će me sve žene podržati, da neće dozvoliti da ih ovakvi propali ljudi, propalice, neuspeli, da dođu i da vređaju na ovakav način - rekla je Vučićevićeva.

foto: Youtube printscreen

Ona je naglasila da jedva čeka da sretne Trifunovića:

- Ja se zaista nadam da ću se uskoro sresti sa njim, da ću mu dati jednu lekciju iz lepog ponašanja. Svakako ću se truditi da mu dam barem jednu opomenu u vidu šamara, jer je to najmanje šta zaslužuje s obzirom kako se ponaša, na koji način mene naziva fuksom. Ja sam majka, imam ćerku. Ne samo što mene naziva fuksom, on sve žene naziva fuksom, sve žene na ovaj način omalovažava i proziva. Dok god se nalazim u svetu novinarstva neću dozvoliti da ovakvi propali narkomani sve žene u Srbiji nazivaju ovakvim imenima i da im to prolazi. To im neće proći nekažnjeno. Trudiću se prvi put kada ga budem srela, da mu uzvratim, on ume samo da vređa - kazala je ona i naglasila:

- Šta to znači, da neko ko misli drugačije, da neko zbog toga treba da vas gađa kamenom, ubije, mene, moju decu...Na šta to liči, dokle smo došli, gde smo mi kao društvo danas - zapitala se ona.

Podsetimo, Sergej Trifunović na društvenoj mreži Tviter objavio je komentar u kome je brutalno uvredio Ivanu Vučićević u više navrata, nazivajući je između ostalog i "kamenjarkom" i "fuksom", a ne tako davno, na isti način je izvređao i predsednicu Skupštine Srbije, Maju Gojković.

U tom maniru on često na Tviteru naziva i vređa pogrdnim imenima ostale žene koje mu nisu naklonjene, ili mu zbog nečega smetaju.

foto: Twitter printscreen

foto: Twitter printscreen

foto: Twitter printscreen

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir