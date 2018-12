PAŽNJA! NOĆAS SE PADATI LEDENA KIŠA, OVDE NE KREĆITE AKO NE MORATE! Duvaće i olujni vetar jačine 100 km/h!

U toku večeri i noći, ali i u subotu u većem delu Srbije očekuju se obilne snežne padavine. Jedino će u nižim predelima na jugu i jugoistoku biti toplije sa kišom, ponegde i sa susnežicom, a ponegde i uz pojavu ledene kiše. Ipak, posle podne i uveče i u ovim predelima kiša će preći u sneg.

Na području Timočke i Negotinske Krajine uz susnežicu i sneg očekuje se i pojava ledene kiše. Obilni sneg očekuje se u toku noći i tokom subote i u Beogradu.

Snežna idila u Filmskom gradu, 22:15. Prelepo za šetanje i gledanje iz tople sobe. Za vožnju nije baš idilično... Ulica Miloja Zakića, ne znam kog je prioriteta. Jedino znam da njome saobraća gradska autobuska linija 57. Još se ne čisti... @prijavi_problem pic.twitter.com/v0TphSDqDo — Srboljub Kuzmanović (@srbabeg) December 14, 2018

U većem delu Srbije do nedelje se očekuje visina snežnog pokrivača od 10 do 30 cm, lokalno i preko 40 cm, dok se u višim planinskim predelima očekuje i preko pola metra snega. Na području Beograda do nedelje se očekuje snežni pokrivač visine i preko 20 cm, a u višim delovima grada i preko 30 cm.

foto: EPA

Sneg će padati i u nedelju, dok se u južnim i istočnim predelima očekuju obilnije padavine.

Već tokom jutra u severnim i zapadnim, a do kraja dana i u ostalim predelima prestanak padavina. U ponedeljak pre podne suvo, posle podne novo naoblačenje sa snegom. U toku noći i vikenda u većem delu Srbije temperatura će se kretati od -2 do 2°C, jedino na jugu i jugoistoku Srbije u subotu od 3 do 10°C. U Beogradu će se temperatura kretati uglavnom oko 0°C.

Nisam uslikao trenutak od silnog šoka kad ovi slucajni prolaznici "guraju" autobus da bi ga odglavili...ejjj po snegu uzbrdo guras nesto sto ne bi pomerio ni po ravnom leti...jel ima neka mehanizacija slobodna???#gsp #sneg pic.twitter.com/AcacxR0AU5 — Ivan Inovan (@IInovan) December 14, 2018

Zbog obilnog snega preporučuje se ogroman oprez. Sneg će biti veoma mokar, vlažan i težak, pa je moguće da pod težnom dođe do oštećenja drvoreda ili pojedinih objekata ili čak do kidanja električnih kablova i oštećenja stubova.

Dodatna opasnost je i pojava ledene kiše na istoku Srbije. U donjem delu Podunavlja i toku noći i u subotu tokom dana duvaće jaka i olujna košava, a udari jugoistočnog vetra biće i do 100 km/h, pa će u tim predelima biti neophodan takođe dodatni, ali i ogroman oprez, na put ne krećite bez zimske opreme i lanaca.

Iriški venca zatvoren za saobraćaj zbog snega

Iriški venac na Fruškoj gori zatvoren je u potpunosti za saobraćaj zbog snega, što je izazvalo stvaranje velike kolone vozila.

Radio-televizija Vojvodine prenosi da je Iriški venac za saobraćaj zatvoren malo pre 18 sati.

U smeru ka Rumi došlo je do zastoja, a kolona se prostire sve do izlaska iz Sremske Kamenice, odnosno do naselja Paragovo.

Kako se navodi, Banstol je trenutno prohodan i nema zastoja, a autoputevi su takođe prohodni.

