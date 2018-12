BAKA BRANKA RADILA KAO BLAGAJNIK I SAD JOJ ZBOG JEDNE UPLATNICE PRODAJU CEO STAN! Tužili je zbog 6.500 evra, izvršitelji joj uzeli stan koji vredi 90.000 evra!

"Čovek koji je dao novac firmi, ja sam samo bila blagajnik-koji je potpisao da je primio novac. Niti sam ja vlasnik firme, niti sam ja radila sa tim novcem-moje dugovanje, nije moje uopšte. I taj koji je davao-znao je kome daje“, kaže ona.

Jednog dana, sitgla je presuda koja je pokrenula čitavu lavinu.

"Pred ovo izvršenje i prodaje moga stana - ja sam dobila presudu da Dejanu Đokiću koji me je tužio, moram da isplatim 6.500 evra. Moja advokat je u međuvremenu slao njima da se to meni odbija od penzije, ponudio im je neke načine isplate međutim to je sve odbijeno“, priča Branka.

Ubrzo nakon toga, Branku je pozvao sudski izvršitelj.

"Odjednom je doneto rešenje, da se stan proda. Moj advokat šalje dopis -nekoliko puta prvom Osnovom sudu i kaže platićemo. Čekajte. Dajte specfikaciju troškova da vam se isplati u celosti dug. Više nisam razmišljala zbog čega da platim".

foto: Printscreen

Odgovora iz suda - nije bilo.

"Počela sam da tražim pomoć sa svih strana. A izvršitelj uopšte ne daje mogućnost isplate. Pitam da li je moguće da za šest ipo hiljada evra, platim stan koji vredi devedeset. On kaže, pa nije logično ali je moguće.“

Branka je ostala bez stana 11. marta, a aukcija je održana u decembru 2016. godine.

"Stan je kupljen na neviđeno - kupila ga je advokatska kancelarija Radojičić, koja je verovatno ćerka ili snaja tog vlasnika. To je spin“, navodi ona.

U junu prošle godine izvršitelji su u pratnji policije prinudno iselili ovu porodicu.

"Oni su kao zveri upali unutra. Niko nije mogao da dođe – ni moja ćerka, mog advokata su izbacili.Onda su mi iz hitne pomoći rekli, dok su pomagali mom sinu, da ako želim da sačuvamo glave, da je bolje da odemo.“

I otišli su. Ali ne mnogo daleko. Branka se preselila kod ćerke, koja živi u zgradi preko puta. Svako jutro kada se probudi, prvo što vidi je prozor oduzetog stana.

"Toliko imama želju da isteram tu pravdu. Hoću naravno, ako ne u našoj zemlji postoji međunarodno pravo...“

Stan od 90.000 prodat za 26.000 evra

Advokat Čedomir Stojković kaže da je neshvatljivo da neko ko ima dug od 6.000 evra i nekretninu od 90.000 evra dopusti da se ta nekrentina pirnudno podaje i da ne nađe način da taj dug otplati.

foto: Shutter

Sa druge strane, veoma je netransparentan sistem prodaje stanove u postupcima u izvršenjima, ali to, kako kaže, nije od juče.

Kako dođe do toga da se stan od 90.000 EUR proda za 26.000?



"Pa dođe tako što imate izvršitelje koji propise sprovode po najboljoj savesti, a ima i onih koji to rade veoma bezobrazno, a objasniću kako dolazi do toga da nemate zainteresovanih kupaca i potpuno zatvorite transarentnost postupka".

"Pozove me klijent i kaže - javni izvršitelj prodaje stan prekosutra da li ja to kupim. Ja kažem - da bih ti dao odgovor moram da pogledam kompletnu dokumentaciju. Pozovem izvršitelja, prodaja je prekosutra, ako hoćete dokumentaciju morate da uplatite jemstvo koje je 10 odsto vrednosti stana da bi pogledao papire. Ja pozovem klijenta i kažem - nećemo da gledamo ovaj stan", objasnio je Stojković.

"Taj novac se vraća, ali sama činjenica da ti mene uslovljavaš da ja proverim status stana koji želim da kupim dovodi do toga da neću da ga proverim i dovodi do toga da privilegovani ljudi imaju one informacije o stanu koje ja nemam", objašnjava on mehanizam.

(Kurir.rs/b92)

