SRBIJA U POTRAZI ZA NOVIM MILIONEROM! Ko je dobio sedmicu i uzeo 6 miliona evra! SUBOTIČANI IMAJU REŠENJE KAKO DA SAZNAJU

Magdolna srećnom loto dobitniku želi puno sreće, ali tvrdi da ne može ni da pretpostavi ko bi to mogao da bude.

Uplatio je dva reda, to je 160 dinara

Kolegnica joj je rekla da je dobitnik uplatio "dva reda što znači da je uložio 160 dinara".

- Kod nas zaista puno ljudi uplaćuje loto. Uglavnom po dva ili tri reda ispune, mada ima i ozbiljnijih igrača. Mnogo je stalnih igrača, ali i onih koji su samo u prolazu pored tržnog centra i pijace gde se nalazimo. Osim mene ovde radi i koleginica i obe smo presretne zbog dobitnika. Zaista ne očekujem da se neko pojavi i kaže nam "ja sam taj", ali ko god da je neka uživa u dobitku – poručuje Magdolna Berec.

Na ovom uplatnom mestu igre na sreću u Subotici do sada je najveći dobitak bio šestica, a od jutros ovaj kiosk koji se nalazi u okviru malog tržnog centra sa pijacom, postao je najpopularnija trafika u subotičkom naselju Makova sedmica.

foto: Zorana Jevtić

Meštani kažu da su oni na granici dva subotička naselja, te pojedinci tvrde da je to Željezničko naselje.

- Nebitna je ulica, mesna zajednica, samo neka je neko iz Subotice rešio sve životne probleme. I svoje i svih članova porodice i prijatelja. Najbolje mu je da ćuti jer danas čoveka pljačkaju i napadaju i za jednu crvenu, a kamoli za šest miliona evra. Pa to je meni puno i da izgovorim – kaže Subotičanka koja je došla do srećnog uplatnog mesta da kupi novine.

Svi kupci, ali i građani koji su samo u prolazu prilaze i pitaju prodavačicu da li je istina da je baš ovde uplaćen neverovatni loto dobitak.

U prodavnici pored trafike kažu da igraju loto i da im je drago što se neko baš mnogo usrećio, a mnogi Subotičani sve do sinoć nisu verovali da je igra poštena.

- Zaista ne mogu ni da pretpostavim ko bi to mogao da bude. Nisam čuo da neko slavi, ali sve do juče sam mislio da loto dobitak ni ne postoji. Komšinica kaže da je trafika u komšiluku mesto sreće. Iskreno, ne želim da znam ko je dobitnik, ali bih voleo da mi neko potvrdi da će ta osoba zaista dobiti novac na ruke. Čak i kada plati porez to je toliko mnogo novca da me iznos plaši – kaže stariji Subotičanin koji svakodnevno pazari u ovoj trafici.

Proverite samo ko je zvao Hitnu

Mnogi građani su već izračunali koliko će zaista dobiti loto srećnik ili srećnica iz Subotice.

foto: Filip Plavčić

- Dobitak je veći od 700 miliona dinara i kada se odbije porez ostaje mu više od 500 miliona dinara. Znate, ja bih verovatno umro. Moj predlog vam je da proverite ko je sinoć posle izvlačenja loto brojeva zvao Hitnu pomoć – šali se jedan Subotičanin.

Na internet stranici Narodne lutrije Srbije objavljeno je da je dobitak za srećnu kombinaciju 716.879.535,00 dinara. Bez poreza koji je 20 odsto od iznosa ostaje više od 570 miliona dinara.

- Od sinoć maštam šta bih sve uradio sa toliko novca. Za 500 miliona dinara može da se kupi 140 stanova u našem gradu koji su u proseku 30.000 evra. Ako su plate oko 40.000 dinara čovek je dobio 12.500 zarada. Zamislite ako je srećni dobitnik penzioner sa minimalnom penzijom i prima 14.000 dinara. Njegov dobitak je 35.714 penzija – računa Subotičanin.

Kombinacija koja je donela igraču neverovatan dobitak glasi : 1, 3, 7, 10, 19, 20 i 30.

Po 85.545 dinara za šest pogođenih brojeva dobilo je 48 igrača, a 2.988 dinara za peticu njih 1.374.

Početkom 2018. godine sedmica u iznosu od 300.000 evra otišla je u Rakovicu, a rekordni dobitak posle godinu na sever Bačke.

(Kurir.rs/Blic-B.Vučković)

Kurir

Autor: Kurir