SNIMAK STUDENTKINJE KOJA SE GOLA MOLI U DOMU NA NBG PODIGAO OGROMNU PRAŠINU: Evo šta kažu njene kolege šta je uzrok ovom bizarnom ponašanju (VIDEO)

Nakon što je objavljen snimak devojke koja se u studentskom domu "Studentski grad" na Novom Beogradu navodno moli potpuno naga, u Fejsbuk grupama u kojima se okupljaju studenti beogradskog univerziteta pojavila su se različita nagađanja šta je to moglo da navede devojku na ovaj čin.

Među nagađanjima bila su i ta da su devojku navodno nahuškali da ima seksualni odnos, pa je to bio čin pokajanja, dok neki tvrde da devojka možda ima nekih psihičkih problema.

"Koliko su se ljudi otuđili, čak i ne prepoznaju pokajanje, molitve... Koja sekta, koji đavo... Devojka se pokajala i nista više. Navodno su je nasuskali da ima seksualni odnos, ispravite me, ukoliko grešim. Trebaju se naći krivci za to, jer kapiram da je devojka dobila nervni slom i da je uradila jedinu pravu stvar, a to je pokajanje", jedan je od komentara.

Neki su čak komentarisali da je devojku sigurno nešto mučilo čim se odlučila da se moli.

"Pa znaš kako, sigurno je nešto muči, ko zna šta je snašlo, ali ovo deluje kao da je neka sekta, meni barem, mozda grešim jer peva molitve ali je bolesno da se skines go, valjda će joj pomoći", navodi jedan od studenata.

"Pa nervni slom brate, bes usled toga što je učinila i jer ne može to da poništi (sem, u duhovnom smislu, kroz pokajanje) - možda joj je bio prvi put, izgubila nevinost sa nekim dripcem? Možda je pritom bila zaljubljena ili volela nekog drugog, čije se reakcije sad plaši? Meni se više to rasturanje sobe čini kao akt očajne, ne đavoimane, osobe".



"Kažem da nije normalno to što je gola bila, kao i da se treba ispitati, šta je tačno bilo, jer devojka ranije nije pokazivala sklonosti ka tome. Isto tako, najlakše je osuditi osobu, a nisu svi ljudi isti, tako da, može se ubediti, nazovi to kako hoćeš Zaključak: Ne treba nikog osuditi, ukoliko se ne zna prava istina, čak ni tada. Isuviše je surovo to".

Pojedini čak misle da je pomenuta studentkinja imala ili nervni slom, dok neki pretpostavljaju da ima shizofreniju, kao i da joj treba pomoć, a ne osuđivanje.

"Kao što rekoh, nije nikakva sekta. Devojka ima shizofreniju i nije trebala dobiti dom. Što znači da treba se najpre da se proveri, a ne da budu osuđivani, žigosani".



"Niko se ne pita kakav problem je imala, kakav stres je doživela, šta je sve trpela i zbog čega je na kraju pukla!? Postali smo jako gadan narod, vodimo se onom, nek komšiji crkne krava. Nikoga nije briga za onog pored sebe. Samo filozofiramo i pametujemo".

Podsetimo, snimak je preplašio mlade ljude koji u ovom domu borave, jer se na istom vidi kako je naga devojka razbacala sve po sobi i tako probudila i cimerku, koja se uplašila i istrčala napolje.

"Niko ne zna šta se tačno dogodilo. Dolazila je i policija, svi smo ih videli. Policajaci su razgovarali s devojkom koja je bila u sobi kad je njena cimerka izvodila te rituale ili kako god da ih nazovemo", naveo je sagovornik (ime poznato redakciji).

