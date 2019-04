OGLASIO SE PROFESOR KOJI JE OŠAMARIO UČENICU: Dobila je 1, pa histerično vikala! Poslao sam je kod direktora, a ona me je uštinula, udarila kikom i rekla Ne možeš mi ništa! JA SAM JE OŠAMARIO!

BEOGRAD - Posle jučerašnjeg skandala sa šamaranjem učenice, profesor Sedme beogradske gimnazije oglasio se u medijima sa željom da ispriča svoju stranu jučerašnjeg nemilog događaja.

Ovo je njegovo pismo u celosti:



"Ovim putem želim da odgovorim na besomučne laži koje su pisane o meni u prethodna 24 sata. Kao profesor i pedagog osećam moralnu obavezu da odbranim svoj ugled i dostojanstvo koje mi je ovim slučajem narušeno.

Dana 18.04.2019. godine za vreme trećeg časa na kojem je rađena analiza kontrolnog zadatka, učenica J.K. je bila nezadovoljna svojom ocenom koju je dobila, u pitanju je ocena jedan. Za dvojku je bilo potrebno da se ima 45 poena, a ona je imala 30.

Svoje nezadovoljstvo izražavala je kroz histeričnu viku, te sam je opomenuo rekavši da ne može tako da se ponaša, nakon čega je učenica sela na klupu i okrenula mi leđa.

Na moja upozorenja, ona je odgovarala sa “Niste Vi nikakav čovek ni autoritet kada ja ovako mogu da sedim i ne možeš mi ništa". Sledi da sam učenicu uputio na razgovor kod direktora, na šta mi se dete unelo u facu i reklo “Ajde izbaci me ako možes” i uštivnuši me, onda se okrenula tako da me je kikom udarila po očima.

foto: Printscreen/Google Maps

U tom trenutku, u stanju neuračunjljivosti, za šta imam dokaz od psihijatra, ja sam je ošamario, te je ubrzo učenik P.P. ustao i tri puta me udario u glavu .

Zbog njegovih udaraca lekari su konstantovali da je trauma pretrpljena i stavili mi kragnu. Da bih sebe i svoju profesiju zaštitio od ovakvih gnusnih laži i manipulacije odlučio sam da protiv J.K. i P.P podnesem krivičnu prijavu i time ću u krivičnom postupku dokazati svoju nevinost, kao i da je moje delanje putem šamara bilo posledica nužne odbrane koja se desila u stanju neuračunljivosti."

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir