ZA SEZONCE PUNO POSLA, ALI NEĆE DA RADE: Ovo su najtraženija zanimanja i spisak kolika je kome dnevnica!

Građevinska i poljoprivredna sezona uveliko počinju, a poslodavci već muku muče da pronađu radnike, iako su dnevnice za najtraženije majstore, poput armirača, čak duplo veće u odnosu na prošlogodišnju sezonu.



Pored zanatlija za građevinske radove, u voćarstvu su dobro plaćeni poslovi orezivanja voćnjaka, vezivanja malina i kupina, pakovanja jabuka...

- Najplaćeniji posao je rezidba, to je posao koji zahteva veću obučenost radnika i to ne može svako da radi. Dnevnica ovog posla kreće se od 30 evra do 45 evra. Vojvodina je poslednjih godina najkritičnija što se tiče sezonskih radnika, njima zaista treba pomoć zbog velikih plantaža. Kod njih skoro da radna snaga i ne postoji, ali dolaze ljudi iz cele Srbije, snalaze se kako znaju i umeju, ali uskoro ni njih neće imati - rekao je za Kurir Nebojša Jovanović, direktor zadruge "Čačanska jabuka".

Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije, ističe da nam nedostaju svi građevinski profili i dodaje da su cene majstora u zemlji drastično skočile.

- Plate uopšte nisu male u građevini, ali nemamo radnika. Svi kvalifikovani radnici otišli su u Evropu. Ostajemo bez radne snage, gde će najveći problem da bude održavanje sistema, neće imati ko da nam održava vodovod, ni puteve, ni mostove. Mi nemamo ni farbara, ni tesara, jednostavno, to više niko neće da radi! Mi smo "gladni" dobrih majstora, i to što neki misle da će neko da dođe da radi sa strane kod nas, to se neće desiti - rekao je Rodić.



On dodaje da su plate majstora na gradilištu sada veoma primamljive, sve su preko hiljadu evra, a idu i preko dve hiljade evra za specifične građevinske zanate.

- Ovo je jedina grana gde možete da zaposlite i po hiljadu ljudi i na taj način se smanjuje nezaposlenost - ističe Rodić.

On dodaje da će Građevinska komora pokrenuti inicijativu za donošenje zakona o preradi građevinskog materijala, koji bi s jedne strane trebalo da spreči stvaranje deponija, a s druge, otvorio bi nova radna mesta u sektoru prerade građevinskog opada.



Podsetimo, NALED i Poreska uprava razvili su aplikaciju za angažovanje sezonskih radnika putem pametnih telefona. Od aplikacije koristi imaju i radnici i poslodavci. Radnici će biti sigurniji, jer će putem aplikacije moći da provere da li su prijavljeni i da li su im uplaćeni porezi i doprinosi, a poslodavcima je olakšan put do registracije.

Činjenice / Visina dnevnica

Poljoprivreda

Orezivanje voćnjaka 4.500 dinara dnevno

Vezivanje malina i kupina 2.000 dinara dnevno

Pakovanje jabuka za izvoz 200 dinara po satu

Rad u rasadnicima 2.000 dinara na sat

Građevinarstvo

Armirač 60 evra dnevno

Tesar 50-60 evra dnevno

Zidar 50 evra dnevno

Električar 50 evra dnevno

Fizički radnici 30-34 evra dnevno

Parketar 12-24 evra po m2

Keramičar 12-16 evra po m2

Stolar 12-16 evra po m2

Moler 5-8 evra po m2

Ministarstvo rada

Sezoncima penzijsko i zdravstveno osiguranje

Iz Ministarstva rada poručuju da Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obezbeđuje olakšice za sezonske radnike. Tako poslodavac može da angažuje sezonskog radnika najviše 180 dana u toku kalendarske godine, a da za to vreme radnik ostvaruje pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Za vreme obavljanja sezonskih poslova radnik se ne briše iz evidencije nezaposlenih.



Kurir.rs/ Branka Travica

