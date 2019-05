UMESTO DA SE IGRAJU, 6 SATI STOJE NAPOLJU I PRODAJU KOLAČE Klince iz ove BG škole ujedinila je BOLEST DRUGA (VIDEO)

Đaci Osnovne škole Drinka Pavlović iz Beograda organizovali su humanitarnu akciju za Andreju Marković kako bi sakupili novčana sredstva za njegovu operaciju.

Naime, inicijativu za ovu akciju su pokrenuli sami učenici iz četvrtog razreda škole "Drinka Pavlović" kako bi sakupili novac, te su se dosetili da prave kolače i da ih dele ispred škole.

Tim povodom, razgovarali smo sa direktorom škole Drinka Pavlović, Joletom Bulatović koji nam je kazao da će akcija trajati do petog juna i da je njihova škola već nekoliko godina zaredom učestvovala u sličnim akcijama.

Inicijator akcije je odeljenje njegove sestre, dakle četvrti razred i njihov učitelj Ivan Paunović. Pridružio se i naš veroučitelj Nemanja Protić tako da je od njih potekla akcija, a prethodno su se dogovorili sa roditeljima i dobili njihovu saglasnost", kazao je direktor škole Jole Bulatović.

Bulatović dodaje da su učenici pravili kolače koje su ukrašavali i ispred škole ih dele već nekoliko dana i tokom jučerašnjeg dana sakupili su oko trista hiljada dinara.

Kolače prave učenici iz četvrtog razreda, a u to odeljenje ide sestra od Andreja za koga sakupljamo novac i ovo je već treći dan da oni to rade. Dakle, nisu samo jednom izašli oni stoje tu po pet, šest sati. Đođu ljudi, daju koliko mogu, a mi ne tražimo da daju i hteo bih da pozdravim i ostale škole da slično urade. Znam da u Srbiji postoje škole koje rade isto što i mi i želimo da i drugi krenu našim stopama je je to cilj prolećnih radosti, dakle da pobudimo druge da pomažu onima kojima je pomoć potrebna", objašnjava Bulatović za Espreso.

Kako kaže, ovo je im je već peta akcija po redu i kaže da će sakupiti novac i da će poslati na Kosovo i Metohiju.

Pre ovih akcija učestvovali su u prikupljanju sredstava za učenike koji nisu imali novac da kupe udžbenike ili školski pribor, a akcije ovakvog tipa su kod njih postale sada već tradicionalne.

Ako ste u prolazu, svratite do Drinke, kupite neki kolačić, i pomozite.

Ukoliko to pak ne stižete, Andreji možete pomoći slanjem SMS poruke.

Pomozimo Andreju! Upišimo 654 i pošaljimo SMS na 3030. Njemu možemo pomoći uplatom na dinarski ili devizni račun, kao i putem linka e-doniraj.

Za Andrejevu budućnost! Budimo humani!

