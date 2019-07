RAJA RODIĆ OTVORENO ZA GOLI ŽIVOT! Tadić je genetski dželat! Mlađan Dinkić je ekonomski ubica! On je možda bio Paja ili pače! (VIDEO)

Sve to, kako je rekao, može se pročitati u njegovoj knjizi „Silovanje razuma“.

- Takav zločin su počinili da ne mogu da vam opišem! Boris Tadić je bio najgori od svih! On je, ne znam kako mogu da ga okarakterišem, da li je bio korisna budala ili genetski dželat, ne znam. Trebao je da zapečati sudbinu Srbije, da ne postoji. Važno je da oni postoje, a da li narod ima ’leba da jede, da radi, to njega nije bilo briga - osuo je Rodić optužbe po bivšem predsedniku Srbije.

Rodić nije izostavio ni Mlađana Dinkića, kojeg je optužio da mu je oteo 12 preduzeća u Srbiji.

foto: Printscreen Happy TV

- Dinkić je jedan teledirigovani dželat. On je operativno završavao polovinu poslova za mnoge ljude - dodao je on.

Rodić je dodao da je Dinkić uništio bankarski sistem Srbije.

"Radio je protiv interesa Srbije i srpskog naroda! Dinkić je najveće zlo, on je uništio bankarski sistem. On nije doveo ovde stranke banke, on je bio samo egzekutor, samo mali Đokica kokji izvršava. Ovi kao Dinkić su ekonomske ubice, a on ima šefove koji kreiraju sve, a on je samo operativac. Imate Baju Patka, Paju Patka i pačiće. On je možda bio Paja ili pače", navodi Rodić.

Prema Rodićevim rečima njegov život je uvek bio u opasnosti i ističe da mu je Dinkić pretio.

"Dinkić je došao kod mene i tražio da podržimo napade na Živkovićevu vladu", kaže Rodić.

Marić je podsetio da je u to vreme Dinkić svaki dan držao konferenciju za novinare i objavljivao o kriminalu Živkovićeve vlade i tako je uništio.

Rodić je izjavio da mu je Demokratska stranka naplatila reket od pet miliona evra.

- Došao mi je advokat iz Demokratske stranke i rekao mi: „Moj prijateljski savet je da im oprostiš tih pet miliona evra. Platiti ti neće, a ubiti te mogu.“ Dao sam punomoć mom advokatu da on potpiše da sam dobrovoljni donator od pet miliona evra ovoj žutoj kugi koja se zove Demokratska stranka! -revoltirao je rekao Rodić, naglašavajući da je prošao neviđen teror tokom vladavine

Demokratske stranke.

On je istakao da ga samo Slobodan Milošević nije zvao da bude u vlasti.

- On je sam došao, a sve ostale, njih 50 posto sam doveo na vlast - podvukao je Rodić.

Rodić je ispričao kako je upoznao Radeta Markovića te da nije strašljiv čovek, ali da je uvek imao na umu šta mu je Marković tada rekao.

"On je meni rekao da moram da uvek imam na umu da može da me likvidira. Rekao mi je "Pa ja, bre, mogu da te likvidiriam, mogu da te zabetoniram da te nikad niko ne nađe", priseća se Rodić.

- Rade Marković mi je prvi put rekao da će da me zabetonira i likvidira, da vodim računa gde sedim i sa kim razgovaram, ali sam kasnije odlazio kod njega mnogo puta. Pitao sam ga da li ću biti ubijen, a on mi je odgovorio: „Nemoj više sa tim da mi dosađuješ, ja bih to znao“ - naveo je Rodić.

(Kurir.rs)

Kurir