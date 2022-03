JUGOSLOVENKE SU UZDISALE ZA NJIM A ON USRED DNEVNIKA ZA MAJDOM IZ PROGNOZE Goran se rodio u ZG, a u Beogradu studirao sa Slobom!

BEOGRAD - Hrvatski voditelj Goran Milić bio je zaštitno lice mnogih televizija na prostoru nekadašnje zajedničke države Jugoslavije, a u jednom trenutku bio je i sinonim za udarni subotnji Dnevnik 2 TV Beograd, koji se emitovao u 19.30 sati, pred početak kultne serije Bolji život koja je milione gledalaca držala prikovane ispred TV ekrana...

Opušteno je vodio udarnu informativnu emisiju u državi, a kad bi naišla mlada Maja Ropret, voditeljka TV prognoze, zastao bi, duboko uzdahnuo i podbočio se na ruku...

Dva-triput mu se u Dnevniku omaklo i kako je lepa, seća se još poneko i tadašnjeg Dnevnika, a onda je počeo rat i on je izveštavao i ovako ...

Milić je poznavao mnoge političare i iz Titovog i onog vremena posle Tita, a jednom prilikom je u Marićevoj Ćirilici otkrio da je, iako rođeni Zagrepčanin, u Beogradu, na Pravnom, studirao sa Vukom Draškovićem i Slobodanom Miloševićem.

Tako je otkrio i kakav je Sloba bio student.

- On je bio četvrta godina, stariji, a ja prva... Sa Vukom Draškovićem... Znao sam da postoji, da je Crnogorac, da ima sve desetke i da mu niko nije išao na ispite, jer je bio previše krut... Inače, običaj je bio da desetkašima ideš na ispite, da naučiš nešto pametno... Ali za razliku od bubalica, on je razumeo gradivo... - otrkio je Goran Milić u pomenutoj emisiji i potom ispričao da se drugi put sa Miloševićem sreo kad je otvarao banku u Njujorku, inače u to vreme 13. po snazi u tom gradu, te da mu je na otvaranje došao i Dejvid Rokfeler!

