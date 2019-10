SEMINAR O SAOBRAĆAJU: Broj poginulih manji, povređenih sve više

Broj poginulih na putevima u Srbiji se iz godine u godinu smanjuje, ali broj teško povređenih lica u saobraćaju je i dalje veoma visok, rečeno je juče na Kopaoniku, gde je počeo drugi stručni seminar „Unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja“, koji će trajati do 3. oktobra.

Prema rečima Nebojše Arsova, načelnika Uprave saobraćajne policije MUP, 3.000 lica u saobraćajnim nezgodama zadobije teške povrede i dobar deo njih ima posledice tokom celog života. Arsov je istakao da je cilj da se smanji broj poginulih i povređenih na putevima u Srbiji.



- Ne može jedno ministarstvo, jedna agencija ili jedna lokalna samouprava da sama doprinese boljem stanju, već moramo svi zajedno da pokušamo da uradimo, svako koliko je u njegovoj moći, da stanje na našim putevima dovedemo do željenog nivoa - poručio je on. Kako je istakao, cilj kome treba da težimo je da broj poginulih na milion stanovnika bude prosek Evropske unije, a to je 55.

- Mi smo negde na dnu te skale. Da bismo dostigli taj cilj, potrebno je da u Srbiji godišnje pogine manje od 400 lica na našim putevima - poručio je Arsov.

Jasmina Milošević, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, podsetila je da u saobraćajnim nesrećama neko strada svojom greškom, neko greškom drugih učesnika u saobraćaju, ali da svi imaju nešto zajedničko, a to su posledice.



- Zato treba da bude jasno da na ulaganje u bezbednost u saobraćaju ne smemo nikako da gledamo kao na neki luksuz, kao na nešto što se radi uzgred - istakla je ona.

