ZA CEPANJE SRPSKE ZASTAVE TRIFUNOVIĆ TREBA DA BUDE KAŽNJEN: Pavle Bihali apeluje na državne instutucije da reaguju (VIDEO)

Pavle Bihali, predsednik Pokreta Levijatan, kaže da glumac Branislav Trifunović zbog cepanja srpske trobojke u Leskovcu, treba da bude kažnjen u skladu sa zakonom. Bahali je objavio snimak na svom Fejsbuk profilu u kome tačno navodi šta sve zamera Trifunoviću.

Bihali poziva nadležne institucije da najhitnije reaguju i procesuiraju Trifunovića. Ovim reagovanjem da zaustave autošovinističke ispade koji iz dana u dan se povećavaju i prolaze nekažnjeno.

- Molim MUP da najhitnije reaguje i osudi bahato, drsko ponašanje glumca Trifunovića i taj autošovinistički akt koji je učinio, a to je cepanje zastave Republike Srbije. Kad bi svi cepali zastave zemalja koje nam se ne dopadaju, na šta bi nam ličio grad. Ako se ovakve stvari dozvole, to je signal svim grupama da mogu da se ponašaju na taj način. Priče o tome da je to zastava ubica, krvoloka, zločinaca je nešto što mene privatno pogađa i sve moje prijatelje i svakog Srbina - jasan je Bihali.

(Kurir.rs)

Kurir