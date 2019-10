STRUČNJACI I LEKARI UPOZORAVAJU RODITELJE: Telefon opasniji od kokaina, sve je više zavisne dece u srbiji

Pametni telefoni kod dece i tinejdžera mogu da stvore zavisnost istu kao droga i alkohol!

Do ovog šokantnog otkrića došli su svetski naučnici i lekari koji tvrde da, kad pametni telefon date u ruke svojoj deci, to je kao da ste im dali gram kokaina.

Stručnjak za bolesti zavisnosti Mendi Saligari je, kako je objavljeno, još 2017. godine skrenula pažnju na ovaj problem i objasnila i da Snepčet i Instagram mogu biti jednako opasni u stvaranju zavisnosti kod tinejdžera baš kao droga i alkohol.

Deluju na mozak

- Uvek kažem ljudima, kada detetu dajete tablet ili telefon, zapravo im dajete bocu vina ili gram kokaina! Zašto posvećujemo toliko manje pažnje tim stvarima nego drogi i alkoholu kada deluju na iste moždane impulse - istakla je Saligarijeva.

Psihijatar i psihoterapeut iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici dr Ivica Mladenović deli mišljenje svetskih stručnjaka i ističe da se zavisnost od smartfona može meriti za zavisnošću od heroina.

- To je zavisnost od interneta, društvenih mreža i video-igara. Pametni telefoni sami po sebi nisu opasni, međutim, oni uglavnom danas služe da se u svakom trenutku bez ograničenja dospe do interneta. Ne postoji mogućnost da se kontrolišu, a deca imaju pristup svim sadržajima na internetu, čak i onima koji nisu poželjni za njih - objašnjava Mladenović.

On napominje da je kod dece veća opasnost da razviju zavisnost od video-igara i podseća da se od prošle godine ona tretira kao stanje koje bi trebalo lečiti.

Internet kao heroin

- S jedne strane, zavisnost je sama po sebi opasnost, a sa druge, imamo iskustva da mladi ljudi posle osmog razreda napuštaju školu zato što žele u potpunosti da se posvete igricama. Imamo i situacije da se deca poistovećuju sa likovima iz igara, tu može doći do vršnjačkog nasilja, ali i do samoubistva - upozorava Mladenović.

On kaže da je kod starije dece prisutniji problem zavisnosti od društvenih mreža.

- Dovoljno je da jednom probate heroin i vi ste razvili zavisnost, isto je i sa internetom. Kada vi to date u ruku nezreloj osobi, to znači da ste sprečili da se ona razvije u zrelu osobu. Adiktivnost je ogromna, a problem je što ne postoji prevencija. Ne postoji dijagnoza zavisnosti od surfovanja, društvenih mreža, interneta, a ima puno pacijenata i kod nas, u svetu posebno - napominje Mladenović i zaključuje da je veliki problem to što roditelji ne provode dovoljno vremena s decom.

Klinci kriziraju ANKSIOZNI I NAPETI foto: Screenshot Dr Svetlana Vučetić iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici kaže za Kurir da zavisnost od upotrebe telefona nije još klasifikovana kao zavisnost:

- Javljaju se pacijenti koji imaju potrebu da mnogo vremena provode na društvenim mrežama. Njima su bližnji skrenuli pažnju da to ne čine ili su sami shvatili da, ako pet minuta ne provere šta se dešava na društvenim mrežama, postaju anksiozni, napeti. To su ljudi koji imaju više od 18 godina. Mislim da je taj nekakav osećaj zavisnosti od mobilnih telefona kod dece u Srbiji još uvek sporadičan.

Kuri.rs/Mina Branković

