BIVŠI DIREKTOR BPŠ ĐURO ĐUROVIĆ TVRDI: Nisam oštetio školu za sedam miliona evra!

Đuro Đurović, bivši direktor nekadašnje Beogradske poslovne škole (BPŠ) tvrdi da nije oštetio tu obrazovnu ustanovu za 741 miliona dinara ili skoro sedam milion a evra, za šta je bio optuživan i da se sve dešavalo pre nego što je postao direktor!

Naime, Đurović poseduje izveštaj budžetske inspekcije Ministarstva finansija iz 2015. godine iz kojeg se vidi da su kratkoročne pozajmice kojima je ova Visoka škola oštećena za 741 miliona dinara date tokom 2013. godine za vreme mandata prethodnog direktora, dok je on stupio na dužnost tek u martu 2014. godine.

- Ko god je hteo da se ubedi kakvo sam finansijsko stanje zatekao, mogao je to vrlo jednostavno da uradi s obzirom da su knjige u BPŠ vođene savršeno. Nemam baš nikakve veze sa pozajmicama koje su date, zatekao sam jedno užasno stanje, da je 741 milion otuđen. Izneo sam to stanje Savetu škole koji je doneo odluku da se ova stvar mora prijaviti nadležnim organima. Zbog toga smo podneli krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora i određenih NN lica, a istraga će utvrditi sve. Zato su mi zastrašujuće bile neodgovorne izjave određenih ljudi da sam ja bio taj koji je učinio štetu školi, jer su tendenciozno i namerno plasirane da bi se naškodilo mojoj ličnosti. Nisam ja oštetio školu za sedam miliona evra! - decidno tvrdi Đurović i dodaje da je to uticalo na stvaranje loše slike ne samo o njemu, već o čitavoj školi.

Ovaj bivši sudija Saveznog suda Jugoslavije priznaje da su mu posebno teško pale reči ministra prosvete Mladena Šarčevića. - On je morao znati da ni jedan državni organ nema ni jedan nalaz koji bi ukazivao da sam ja za nešto kriv. Oštro demantujem sve što se o meni pisalo. Ni do sada nisam izgovorio ružne reči na račun Šarčevića, ali ne želim da trpim neistine, zbog čega ćemo morati da se sretnemo na sudu kako bih zaštitio svoje dostojanstvo. Mislim da pravljenje i spuštanje konflikta na lični nivo uvek ukazuje na to da protiv druge strane suštinski ne postoje dokazi - kaže Đurović i dodaje da je za vreme njegovog mandata BPŠ postigla istorijske rezultate:

- Moguće je da je moja biografija izazvala osećaj manje vrednosti kod mojih progonitelja, te su gnusinim širenjem neistina prikrivali svoje nesposobnosti. Mislim da sam bio u pravu što sam se protivio pravljenju ovakve Akademije, odnosno spajanju BPŠ i Poslovne škole iz Blaca, koja ne zaslužuje da funkcioniše u školskom sistemu Srbije, jer je leglo korupcije, a i jer je Akademija u međuvremenu prestala da postoji. Autonomija, demokratija i sloboda se ne podrazumevaju, za njih se mora boriti.

Izveštaj inspekcije Šema izvlačenja novca iz škole - Nema dokaza da je bivši direktor škole prof. dr Ilija Samardžić tražio, niti dobio prethodnu saglasnost Saveta škole da kratkoročnim pozajmicama "oplemenjuje delatnost" tada već privatne turističke agencije. Vrlo je izvesno da je "šema" izvlačenja para iz škole bila ista, da su u tim aktivnostima učestvovala ista lica i da je naplata ogromnih dugova "Simpa", Kontiki travela i VK "Radnički" prema školi krajnje neizvesna - navodi se u izveštaju budžetske inspekcije Ministarstva finansija iz 2015. godine.

