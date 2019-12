PANČEVAC SAM KRPI RUPE NA PUTU: Materijal kupuje u prodavnici pa asfaltira po gradu i Banatskom Novom Selu!

Mladić Miša Sekulić rešio je da popravi stanje u svom gradu Pančevu, pa je sam asfaltirao tamošnje ulice, ali i u obližnjem Banatskom Novom Selu.

Ne obećavam, rešavam

Sav materijal kupio je sam u specijalizovanoj prodavnici.

- Kao i prethodnih dana, i jutros sam asfaltirao rupe na putu, onemogućivši nastanak oštećenja automobila i troškova građana Pančeva zbog ovih rupa. Javljajte mi lokacije rupa na putevima kako bih ih asfaltirao i rešio taj problem, uskoro krećem da rešavam i ostale probleme građana Pančeva. Ne obećavam, već rešavam! - napisao je Sekulić na Fejsbuku kada je započeo ovu akciju.

foto: Privatna Arhiva

Sekulić za Kurir kaže da je video da u njegovom gradu ima više rupa na ulicama koje se ne sređuju, i tada je shvatio da ovaj problem može da se reši. - Mogu da uradim nešto konkretno.

U početku sam u rupe stavljao zemlju s ciljem da neko reaguje i popravi put. Onda sam odlučio da ih popravim sam, asfalt kupujem u u specijalizovanoj prodavnici - kaže Sekulić za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Prema njegovim rečima, Pančevci su počeli da mu javljaju gde se rupe nalaze, ali i da ga podržavaju u čitavoj akciji. Kaže da sama popravka traje kraće od petnaest minuta, ali da to sve sugrađanima zaista znači.

- S drugarom sam u Banatskom Novom Selu asfaltirao deo puta koji je bio propao. To nam je bio najveći poduhvat do sada, zato što je bilo dosta većih rupa. Inače, skoro sve druge akcije radio sam sam, a sve sam počeo krajem jula. To zaista nije teško kad postoji volja. Mogu da se pohvalim da je posao dobro urađen i da ono što sam popravljao i dalje funkcioniše, iako nisam stručnjak - objašnjava Miša.

Dosetio se

On je napravio i Fejsbuk profil „Pančevo nije rupa“ putem kojeg obaveštava sugrađane o svojim akcijama i o tome šta oni mogu da urade. - Odlučio sam da ne čekam Godoa, već da sredim ono što mogu, a svaka pomoć je, naravno, dobrodošla. Ako se svako od nas pozabavi manjim problemom, možemo dosta toga zajedno da uradimo - dodaje Miša.

foto: Privatna Arhiva

Miša Sekulić je pravnik, a od 2011. godine član Rotarakt kluba u Pančevu i od tada pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Potpredsednik je Evropskog udruženja studenata prava i mladih pravnika u Beogradu i omladinski aktivista u nekoliko organizacija.

Veliko srce POMAGAO I KADA NIJE BILO VODE Kada je u septembru oko 100.000 ljudi ostalo bez vode u Pančevu i okolini, naš sagovornik se pobrinuo da i stari i bolesni sugrađani imaju zalihe vode neophodne za najosnovnije potrebe. - Shvatio sam da će stariji i nepokretni imati probleme kada vode ne bude bilo. Ja sam se tada setio šta mogu da uradim. I zaista, dovoljno je samo setiti se. Želim da nastavim da pomažem ljudima, koliko god mogu - kaže naš sagovornik.

Kurir.rs/ Nevena Tomašević Foto: Privatna arhiva

Kurir