ZAHTEV ZA POVRAĆAJ BEBI PDV: Roditelji, rok je do 18. februara!

BEOGRAD - Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe traje do 18. februara ove godine, saopštila je Poreska uprava.

Od 1. februara ove godine izmenjeni su, inače, uslovi za refundaciju PDV-a na kupovinu hrane i opreme za bebe, odnosno usklađeni su dinarski iznosi sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini.

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 80.323,24 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.898,99 dinara, a u drugoj do 34.424,25 dinara, objašnjavaju nadležni.

Pravo na refundaciju PDV-a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1.101.575,88 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez na imovinu manja od 26.850.911,72 dinara.

Detaljnije informacije građani mogu saznati pozivom Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 011 331 01 11 ili 0700 700 007, a u 37 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu "Vaš poreznik" građani se mogu neposredno informisati.

Takođe, na sajtu Poreske uprave (www.purs.gov.rs) nalazi se Korisničko uputstvo u vezi sa refundacijom PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe.

(Kurir.rs/Tanjug)

