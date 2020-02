SRBIJA DANAS SLAVI SVOJ DAN: Danas je Sretenje i Dan državnosti! Evo šta se dogodilo na ovaj veliki praznik

BEOGRAD - Srbija danas i sutra obeležava Sretenje - Dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi srpski Ustav.

Povodom Dana državnosti predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Centralna državna ceremonija obeležavanja Sretenja biće održana u Orašcu, a predvodiće je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

Gojković i Čubrilović će položiti vence na spomenik voždu Karađorđu, a pre polaganja pomen će služiti episkop šumadijski Jovan.

Povodom Sretenja, izaslanik predsednika Srbije, generalni sekretar predsednika Nikola Selaković, položiće venac na Spomenik neznanom junaku na Avali.

Državni praznik obeležen je juče počasnom paljbom pripadnika Garde Vojske Srbije koji su sa Savskog platoa na Kalemegdanu, ispalili 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa.

Prethodno je reprezentativni orkestar Garde održao promenadni defile Knez Mihailovom ulicom u Beogradu, od Trga Republike do Kalemegdana.

Ccestitke predsedniku Srbije povodom Dana državnosti uputili su brojni svetski zvaničnici među kojima su predsednik Rusije Vladimir Putin, predsednik Kine Si Đinping, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer.

Sretenje su predsedniku Vučiću čestitali i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

Prestonica Srbije je povodom državnog praznika ukrašena sa dve hiljade srpskih zastava, a do utorka, Most na Adi i Brankov most biće osvetljeni u bojama zastave Republike Srbije.

U bojama zastave biće osvetljene i Palata Albanija, Avalski toranj i fontana na Slaviji, čiji će muzički repertoar, kako je najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, biti prilagođen prazničnom raspoloženju, pa će biti emitovane patriotske pesme.

Dan državnosti 15. februar, ustanovljen je u znak sećanja na Sretenje 1804. kada je u Orašcu počeo Prvi srpski ustanak za oslobođenje od Turaka, ali i na proglašenje prvog srpskog Ustava 1835. godine, kojim je označen početak savremene srpske države.

Kao državni praznik proglašen je odlukom Skupštine Srbije 2001. godine, a od 2012. godine taj dan praznuje se 15. i 16. februara.

Srpska pravoslavna crkva 15. februara slavi Sretenje Gospodnje.

(Kurir.rs/Tanjug)

