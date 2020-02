JAVNOST OGORČENA NAPADIMA NA MIGRANTE: Narodne patrole ne smeju da uvode policijski čas!

Organizovane grupe, koje sebe nazivaju narodnim patrolama i koje su u petak uveče presretale migrante u centru Beograda, upozoravajući ih da „ne diraju Srbe i Srpkinje, inače će njihov odgovor biti žestok“, naišle su na oštru osudu javnosti, koja je poručila da ovakvo raspirivanje rasne, verske i nacionalne mržnje mora biti najstrože sankcionisano, ali i da se u Srbiji ne može dozvoliti uvođenje bilo kakvog policijskog časa.

Presretanje... Članovi samozvane narodne patrole prete izbeglicama u centru Beograda foto: Printscreen

Tužilaštvo gleda snimke

Više javno tužilaštvo zatražilo je da se pribavi i pregleda snimak ovog događaja koji je postavljen na društvene mreže, a na kome se vidi da su članovi inicijative „Nema predaje Kosova i Metohije“, sa kapuljačama na glavi, patrolirali centrom grada i obaveštavali migrante da ne smeju da se kreću van centra od 22 uveče do 6 sati ujutru, a tokom dana ni u grupi većoj od troje. U Policijskoj stanici za Grad Beograd juče je saslušan Damnjan Knežević, koji je predvodio samozvane „narodne patrole“ radi prikupljanje obaveštenja o krivičnom delu iz člana 317 Krivičnog zakonika, koje se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, za koje je zaprećena maksimalna kazna zatvora do 10 godina. Iz Višeg javnog tužilaštva saopštili su da čekaju izveštaj policije da bi doneli odluku da li će pokrenuti krivični postupak u slučaju „narodnih patrola“ koje je organizovala ova inicijativa, a čiji je cilj, kako sami navode, „zavođenje reda“ među migrantima.

foto: Beta/Milan Obradović

Opasno delovanje

Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za Kurir da je veoma opasno da građani sami preuzimaju sprovođenje reda i zakona u svoje ruke. - Naš zakona ne dozvoljava takve stvari, to je posao institucija. Danas su to izbeglice, sutra će to biti neko od nas, nikome ne može grupa ljudi samoinicijativno da ograniči slobodu kretanja ili uvodi vremenska ograničenja. Pojedinci ne smeju da preuzimaju nadležnosti države i da tako traže političke poene, jer to stvara dublje probleme. Smatram i da je problem nedostatak informisanja o konkretnom problemu migracije, pa se stvara prostor za različite spekulacije - kaže Đurović.

Reakcija nadležnih

Beogradski centar za ljudska prava osudio je presretanje migranata i pretnje kojima su bili izloženi prethodnih dana po beogradskim ulicama i zatražio hitnu reakciju nadležnih zbog pojave takozvanih narodnih patrola. Kako se navodi u saopštenju, te grupacije svojim aktivnostima raspiruju nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost.

Žene u crnom PATROLE SU NEZAKONITE Organizacija Žene u crnom takođe je osudila pojavu takozvanih narodnih patrola koje su presretale migrante i ograničavale im kretanje. - Žene u crnom najoštrije osuđuju rasističku mržnju ovih nezakonitih patrola, nastalih kao plod političke klime, neonacističkih organizacija i profašističkih političkih partija, koji svi nesmetano deluju uz podršku režima. Zahtevamo od nadležnih državnih institucija da se odmah zaustavi i spreči delovanje ovih patrola, kao i da se pronađu i procesuiraju njihovi organizatori i nalogodavci - navodi se u saopštenju ove organizacije.

Damnjan Knežević NASTAVIĆEMO S AKCIJAMA foto: Zorana Jevtić Damnjan Knežević iz Inicijative „Nema predaje Kosova i Metohije“, koji je predvodio „narodne patrole“, nakon saslušanja u policiji tvrdi za Kurir da njihova organizacija nije „fašistička, već da su rodoljubi i nacionalisti“, ali da će nastaviti sa svojim akcijama koji su uperene protiv „nasilja koje vrše migranti“: - Otišli smo u petak u sporne delove grada, gde smo dobili informaciju da je vršeno fizičko nasilje nad našim građanima, prvenstveno nad starijima ženama i mlađim devojkama. Kako bismo ovaj problem stavili u fokus javnosti, ali i naterali institucije da bolje reaguju, otišli smo da porazgovaramo sa migrantima i da ih upozorimo da smo mi prisutni i da narod nije nezaštićen. Nismo delili letke i pamflete, ali to je sjajna ideja. Nije bilo nikakve agresije ili fizičkog kontakta. Ako na licu mesta vidimo nasilje migranata, mi ćemo reagovati.

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Filip Plavičić

