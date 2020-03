PAŽNJA! NE KUPUJTE TABLETE IZVAN APOTEKE: Lekovi sa sajtova mogu da vas UBIJU!

Nikako ne kupujete lekove putem Fejsbuka i na internet-sajtovima, a pogotovu ne one za potenciju, kardiovaskularne bolesti, antibiotike i maligne bolesti, poruka je srpskih lekara i farmaceuta, koji upozoravaju da je takva trgovina ilegalna, ali i veoma opasna jer lažni lekovi mogu da vas ubiju. Iako su godinama domaći stručnjaci, kao i pojedini članovi Evropske komisije za falsifikate upozoravali da se u falsifikovanim lekovima mogu naći prah od cigle, mišomor, vosak za podove i boja za asfalt, da mogu biti i desetostruko jeftiniji, a da je zarada na njihovoj prodaji neuporedivo veća od bilo koje druge zarade, to ne sprečava sajber-prodavce da i dalje nude svoje proizvode i - imaju mušterije.

Čak postoje i specijalizovani sajtovi za prodaju, na primer, „kamagre“, koja se upotrebljava za postizanje željene erekcije.

Prof. dr Aleksandar Milošević, urolog i specijalista za lečenje erektilne disfunkcije, upozorava za Kurirov Potrošač da oni koji kupe ma koji lek putem interneta „stavljaju glavu u torbu“.

- Bilo koji lek koji nije prošao medicinsku kontrolu, a takvi se nalaze samo u apotekama, pogotovu vazoaktivne supstance koje se koriste za lečenje erektilne disfunkcije, kao što je taj na internetu, opasni su sami po sebi. Najbolje što može da se desi osobi koja je uzela takav lek je da izostane njegovo dejstvo.

Najgore je što je takvim ljudima glava u torbi - rekao je on. Prof. dr Vladimir Kovčin, onkolog, upozorava sve obolele od malignih bolesti da ni u kom slučaju ne kupuju lekove putem interneta.

- Ne znam šta oni u svom sastavu mogu da sadrže. Opasno je što se ne zna poreklo tih lekova, da li u njima ima aktivne supstance koja je zadužena za lečenje. Ukoliko je nema, izostaće željeni efekat, što je kod pacijenata s malignim bolestima vrlo loše - objašnjava Kovčin. I kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić takođe upozorava da su lekovi kupljeni preko interneta rizični. - Nikako ne treba kupovati lekove za kardiovaskularne bolesti i one koji deluju na krvne sudove, iako smo preplavljeni takvim oglasima putem interneta. I ne samo za lekove već i za hranu i druge potrepštine. Svedoci smo da nam se lekovi nude i na pijacama. Ne ugrožavajte svoje zdravlje jer u Srbiji postoji dovoljno apoteka i medicinskih ustanova gde možete da dobijete ispitan i bezbedan lek - apeluje dr Ristić.

Kako bi se ukazalo na posledice upotrebe lažnih lekovima, nadležne institucije u Srbiji objavile su strip „Lana Tafi“. Strip edukativnog karaktera bavi se falsifikovanim lekovima i opasnosti od njih, a namenjen je tinejdžerima od 12 do 15 godina.

Vukosava Stevanović

BEZBEDNI JEDINO LEKOVI U APOTEKAMA

Farmaceutkinja Vukosava Stevanović ističe da se u zemljama koje prate prodaju falsifikovanih lekova veruje da ih je na tržištu oko 10 odsto i da se uglavnom prodaju putem interneta. - Jedina legalna prodaja je u apotekama, a to znači da su lekovi prošli registraciju i imaju dozvolu za stavljanje u promet. Najmanja opasnost od upotrebe neregistrovanog leka je da on ne ispolji svoje dejstvo, dok je najveća kad u sebi sadrži štetne supstance koje mogu da dovedu i do smrti - ističe ona.