KRIZNI ŠTABOVI RAZMATRAJU POTPUNU BLOKADU KRETANJA! Ana Brnabić: Totalni policijski čas ako budemo nedisciplinovani

Plan... Ako broj zaraženih i umrlih nastavi da raste, država spremna na još rigoroznije mere. Predsednica Vlade najavila da je, pre krajnje mere, moguće uvođenje zabrane izlaska iz domova osim do prodavnice i apoteka, i to vikendima, kad se ljudi najviše kreću

Srbija bi već od danas mogla da primeni još oštrije mere u cilju što manjeg širenja opasnog koronavirusa. I država i stručnjaci uveravaju da odluka o uvođenju celodnevne zabrane kretanja za sve, krajnje i najrigoroznije mere, isključivo zavisi od broja zaraženih svakog dana.

Kako naglašavaju epidemiolozi, 24-časovni policijski čas, koji bi trajao dve nedelje, biće proglašen ukoliko ovaj broj nastavi da raste!

foto: Kurir

Državni vrh i medicinski stručnjaci razmatrali su juče načine da smanje kontakte među stanovnicima, a neke od opcija su zatvaranje pojedinih gradova - žarišta i uvođenje totalnog policijskog časa.

Nema mesta panici

Sednica dva krizna štaba nije bila završena do zaključenja ovog izdanja Kurira, ali je premijerka Ana Brnabić pre toga jasno najavila šta građani mogu da očekuju i u slučaju da se Vlada odluči za najrigoroznije mere. Ona je objasnila da, ipak, postoje neke mere koje se mogu preduzeti do uvođenja 24-časovnog policijskog časa. Jedna, koju su zvaničnici ranije pominjali, jeste i pomeranje početka policijskog časa na 13 sati, umesto sadašnjeg termina od 17 do 5 časova.

Kako je naglasila premijerka, građani će biti na vreme informisani kako bi znali da se organizuju.

foto: Tamara Trajković

- Zato nema potrebe za panikom. Postoje još neke mere. Mere o kojima smo pričali. Da li je to zatvaranje žarišta da se virus ne bi proširio u nekim gradovima u kojima i dalje nemamo nijednog zaraženog? Postoje još neke mere do potpune zabrane kretanja osim do prodavnice i apoteka vikendima, kada vidimo da je najgora situacija u disciplini. Postoje još neke mere pre uvođenja 24-časovnog policijskog časa - izjavila je premijerka za RTS.

Brnabićeva je poručila građanima da budu disciplinovani, jer isključivo od toga zavisi da li će biti manje ili više restriktivnih mera.

- Disciplina društva i svakog pojedinca, lična odgovornost, samosvest, solidarnost, da brinemo kome će sutra biti potrebni ti respiratori. Mladi će se izboriti na respiratoru, ali u piku nećemo moći nekom drugom da damo, zato je važna solidarnost. Što smo disciplinovaniji, to će manje restriktivnih mera biti. Ovu borbu ne mogu da pobede lekari i zdravstveni sistem, ni Vlada, a ni predsednik sami, koliko god zaštitne opreme nabavili. Ovo moramo da pobedimo zajedno i svaki pojedinac ima ličnu odgovornost - naglasila je ona.

Epidemiolog Predrag Kon objašnjava da odluka o uvođenju još rigoroznijih mera zavisi od „neposredne situacije“ i podataka o zaraženima i umrlima, koji se svakodnevno saopštavaju javnosti.

- Taj lek neminovno vodi ka zaustavljanju, pitanje je trenutka kada će biti uveden 24-časovni policijski sat. Ako bi se nekoliko dana uzastopce ovako dizao broj zaraženih i preminulih, onda je neminovno predložiti takvu meru - upozorio je Kon.

Neminovnost

On objašnjava i kako će to da deluje na virus:

- Ako virus počne naglo da se prenosi i izađemo iz kontrole situacije, onda je neminovna poslednja aktivnost koja bi sprečila bilo kakvo njegovo prenošenje. To je zbog toga što virus živi u čoveku: ili izazove bolest, ili smrt, ili preboli zbog imuniteta, pa ne nastavlja da živi. Da bi nastavio da živi, mora da pređe na drugog čoveka. Ako se u periodu inkubacije onemogući bilo kakva situacija u kojoj bi došlo do prenošenja, virus neminovno ugiba. Ostaju zaraženi samo oni koji su dotad imali simptome. Posle toga virus nema gde da ide.

TRI MOGUĆE VARIJANTE CELODNEVNOG POLICIJSKOG ČASA Niko ne može da izađe iz svog doma bez specijalnog radnog naloga - za dopremanje namirnica i lekova stanovništvu angažuju se vojska, policija i volonteri.

Zabrana kretanja za sve, ali uz uvođenje ograničenog vremena tokom kojeg građani mogu sami da kupe neophodne potrepštine.

Jedino dozvoljeno kretanje je odlazak na posao, u apoteku, prodavnicu ili kod lekara.

Srbija i Evropa STOPA SMRTNOSTI 2,64% Premijerka je rekla da se Srbija ne poredi sa drugim zemljama, već da se bez prestanka bori za svaki ljudski život. Ona naglašava da je smrtnost u Srbiji manja od mnogih drugih zemalja - 2,64 odsto, pošto je u Italiji 12 odsto, Španiji devet, Francuskoj sedam.

Kontrola žarišta MOGUĆE I ZATVARANJE GRADOVA foto: Ana Paunković Pretvaranje pojedinih gradova i opština u svojevrsne karantine takođe je jedna od mera koju su zvaničnici i stručnjaci pominjali prethodnih dana. U tom slučaju, određene sredine za koje se smatra da su žarišta za širenje koronavirusa bukvalno bi se hermetički zatvorile, čime bi se lanac prenošenja virusa prekinuo izvan tog karantina. Dosad se razmišljalo o izolaciji deset centralnih beogradskih opština, kao i nekoliko gradova, poput Ćuprije, Niša, Valjeva...

Kurir.rs/Ivana Kljajić/Foto: Ana Paunković, Tamara Trajković

Kurir