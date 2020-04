IZDRŽITE JOŠ OVAJ VIKEND, NAZIRE SE KRAJ EPIDEMIJE! Brnabić saopštila ono što smo dugo čekali! Vidimo svetlo na KRAJU!

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink i da se u Srbiji nazire kraj epidemije korona virusa i pozvala građane da izdrže vikend pred nama, nakon čega bi čak moglo doći i do popuštanja mera.

"Polako vidimo svetlo na kraju tunela, naziremo kraj epidemije. Hvala svima koji su poštovali mere, koliko god bile restriktivne, one su neophodne. Sutra završavamo šestu i počinjemo sedmu nedelju, uspeli smo da održimo stvari pod kontrolom što je ogroman uspeh za našu zemlju. Ponosim se svojom zemljom, zdravstvenim sistemom, zdravstenim radnicima, predsednikom, Vladom i građanima. Nadomak smo da ovo izguramo, a onda se okrećemo ekonomskim izazovima. Nišavski, Toplički, Pomoravski i Braničevski okruzi nam još prave problem, veliki broj ljudi je tamo došao iz inostranstva, nisu shvatali ozbiljno mere, šetali su. Niš, Aleksinac, Požarevac, Ćuprija su nam problem, sada fokusiramo naše snage na ta četiri grada da suzbijemo koronavirus tamo. Broj novozaraženih raste kako raste broj testiranja, danas smo imali maksimalan broj testiranih 2880, prešli smo tu cifru od 2500 testiranih", rekla je Branbić.

Ona je naglasila dva grada koja su se izdvojila u poštovanju mera.

"Veliki broj ljudi poštuje mere. Zaista to moram da kažem. Imate recimo grad kao Vranje, od početka su bili izuzetno disciplinovani, danas imaju od četiri odsto do pet odsto procenat zaraženih. Rekli smo im da moraju da zadrže to, takođe, Novi Sad, isto tako, svaka čast", objasnila je Brnabić.

Premijerka je naglasila da bi moglo doći do popuštanja mera nakon zabrane kretanja koja nam sledi od petka do utorka.

"Nakon ovog vikenda zabrane kretanja ako budemo disciplinovani verujem da ćemo videti brojeve koji obećavaju i da ćemo u narednom periodu razmišljati o popuštanju mera. Svet neće više biti isti nakon epidemije koronavirusa. Važno nam je što pre da privedemo kraju epidemiju u Srbiji i da što pre krenemo da se pozicioniramo u svetu na ekonomskom planu. Srbija nije videla ni masovne grobnice kao što je Njujork, ni kamione koji prevoze mrtve kao u Italiji, ni da lekari odlučuju koga treba da skinu sa respiratora", naglasila je premijerka.

Brnabićeva je dodala da oni koji optužuju Vladu Srbije da je želela da ukrade pare od respiratora, ne žele svojoj državi dobro.

"Kažu da respiratori nisu nabavljeni u skladu sa propisima javne nabavke, zamislite na šta bi to ličilo kada bismo ih tako nabavljali i čekali tender i sve ostalo. Mi brinemo sada o spasavanju ljudskih života, a o svemu ostalom ćemo kasnije polagati račune svom narodu", izjavila je Branbić.

(Kurir.rs/Pink)

