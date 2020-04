ŽIVI SE POJEDOSMO! VUČIĆ O BORBI SA KORONOM: Ana Brnabić me 15 puta ZVALA I PLAKALA!

"Pobedićemo ovo i brže nego što mnogi misle, ali nam je za to potrebna disciplina", rekao je Vučić za RTS.

On je naveo da se državni vrh veoma brine zbog trenutne situacije i to ilustrovao upravo događajem u Gerontološkom centru u Nišu, gde je zaraženo 140 korisnika.

"Mi se živi pojedosmo, ja sam rekao danas Ani (Brnabić) koja me 15. put zvala i plakala zbog gerontološkog centra... Idi kući, odmori se malo, pa da razgovaramo šta možemo da uradimo...", preneo je Vučić. On je rekao da je cilj da tragedija kroz koju prolazimo bude što manja.

Kaže da je juče u Novom Pazaru od testiranih 22 ljudi bilo nula pozitivnih, u Čačku od 45 ljudi jedan pozitivan, Valjevo 39 - 2 dok smo ranije imali i po 50 odsto, što sve govori da situacija ide na bolje, ali da sliku kvare žarišta poput Gerontološkog centra Niš.

"Želim da poručim građanima da predaja nije opcija, pobedićemo ovo, borićemo se i hvala ljudima što su poštovali život i svoju državu koja se bori za njih i izborićemo se zajedno i pobedićemo ovo i brže nego što mnogi misle, ali nam je potrebna disciplina i hvala ljudima koji to razumeju", naglasio je predsednik Srbije.

On je naveo da je danas shvatio, kada je video napade na epidemiologa i člana kriznog štaba Predraga Kona, da neki ljudi ne razumeju da se mere ne donose da bi se neko mučio, već da bi se spasili životi.

"Mislite da nam nije lakše da kažemo 'ljudi, mi smo toliko dobri, izađite svi na ulicu', pa šta onda, da pravimo frižidere ispred svih bolnica za mrtve ljude, kako rade po drugim državama", rekao je Vučić. Vučić kaže da ima "trunku optimizma" po pitanju situacije.

Ističe da kada kaže da će Srbija biti među pet najboljih zemalja po ekonomskom rastu u Evropi, da to znači da ćemo biti među tri najbolje zemlje, kao i da kada kaže da postoji tračak optmizma po pitanju situacije sa korona virusom, da građani treba da znaju da je situacija bolja od toga..

"Uvek kažem manje i lošije, teže i gore nego što će stvarno da bude. Tako sam uvek radio, i sada vam kažem, vidim i imam trunku optmizma što se tiče drugih delova Srbije, ali me muče me ovi delovi zemlje za koje sam rekao da ćemo na njih skoncentrisati svu snagu: na braničevski okrug, pomoravski, niški ,borski, timočki i od topličkog do pčinjskog okruga", naveo je Vučić.

