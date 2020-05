EPIDEMIOLOG TIODOROVIĆ O KORONI U LESKOVCU: Evo da li treba da se zabrinemo

Profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa rekao je jutros da može da se desi da u junu više dana ne bude novih obolelih, i preminulih, ukoliko nam to ne pokvari opuštanje.

On kaže i da ne postoji mogućnost da ponovo hala "Čair" počne da se puni, navodi da se novi KC Niš vraća normalnom radu od 18. juna, kao i da će u južnokorejskoj firmi "Jura" u Leskovcu, koja je novo žarište, biti testirani svi zaposleni.

U KC Niš je trenutno 88 pacijenata, od kojih je petoro u veoma teškom sranju na aparatima za veštačku ventilaciju. Svi oni su u staroj zgradi, dok u novoj nema pozitivnih.

- Približavamo se kraju prvog poluvremena. Situacija je nesigurna još, s obzirom na to da je virus još tu, prisutna je njegova virulencija. Ima manje zaraženih ljudi, pa samim tim i manje novih zaraženih. U junu mesecu bismo mogli da dođemo do situacije koja bi bila idealna, a to je da više dana nemamo nove zaražene, i preminule. To bi bio najbolji rezultat svega što smo radili. Ali, treba biti svestan da postoji mogućnost zaražavanja, postoje ljudi koji su virusonoše, koji nemaju nikakve znake, i na njih se mora obratiti pažnja - istakao je prof. dr Tiodorović.

On je naveo da će sada akcenat biti na testiranju onih koji treba da počnu da rade, posebno onih koji rade sa decom i u uslužnim delatnostima.

- Bićemo u situaciji da otkrivamo nove slučajeve, ali to ne znači ništa opasno. To je normalan rad, otkivanje kontakata - kaže on.

Na pitanje da li je situacija u Leskovcu upozorenje, objašnjava:

- Moramo očekivati da će u celoj Srbiji pogotovo u južnom delu, kao što su Leksovac i Vranje biti od interesa za intezivno praćenje jer se tamo radi o velikim fabrikama, kao što je "Jura" u Leskovcu sa 2.860 radnika. Njih ćemo kompletno testirati i i utvrditi kakva je situacija kod njih. Trenutno imaju 67 pozitivnih, sve su to mladi ljudi, sa blagom kliničkom slikom, retko ko ima srednju. Međutim, sada su na redu sela, varošice, jer one kasne kao što je Niš kasnio za Beogradom.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Prema njegovim rečima, rezultate opuštanja mera i nekorišćenje zaštitne opreme, videćemo sredinom sledeće nedelje.

- Znaćemo da li je došlo do povećanog zaražavanja. Zabrinjava to opuštanje, a počela je i predizborna aktivnost, i mi smo predložili da se ta okupljanaj usklade sa svim merama. Znamo da je to teško veći broj kontrolisati, ali to je neophodno da bi se sprečilo širenje infekcije - kaže prof. dr Tiodorović.

Novi Klinički centar u Nišu ostao je bez pacijenata, a zatvoren je i "Čair", za koji on ne očekuje da će se vratiti nameni da se primaju kovid pacijenti.

- Ja mislim da "Čair" ne može da se vrati nameni koju je imao u toku epidemije, bilo bi to zabrinjavajuće. KC Niš novi bi od 18. juna trebalo da počne normalno da radi, a stari deo je sasvim u mogućnosti da primi kovid pacijente - kazao je prof. dr Tidorović.

Od 1. juna bi trebalo da se otvore granice do Crne Gore, BiH, sa Albanijom i Makedonijom, ali se za potpuno vraćanje u normalu mora sačekati period posle 15. jana, kada je EU predvidela da mogu da se otvore njihove granice, rekao je prof. dr Tiodorović.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir