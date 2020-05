NOVI UPALNI SIMPTOMI I U SRBIJI: Dvoje dece dobilo, Kavasakijev sindrom od korone

Dvoje dece u Srbiji dobilo je takozvani toksični šok sindrom tokom infekcije koronavirusom - MIS-C (multisystem inflammatory syndrom in children), novi sindrom koji je uočen u Americi i Evropi pre tri, četiri nedelje, a na koji je Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorio lekare širom planete.

Ovi novi simptomi liče na takozvani Kavasakijev sindrom, koji karakterišu visoka temperaturu, osip po koži, uvećanje limfnih čvorova na vratu ili limfadenopatija, crvenilo očiju, proliv, povraćanje, upala zidova krvnih sudova ili vaskulitis. Ove simptome razvilo je 230 mališana u Evropi, od kojih je dvoje umrlo. Amerika je prijavila slične slučajeve, dok u Srbiji naši stručnjaci uspešno završavaju lečenje dvoje malih pacijenata u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“.

- Dosad su se u Srbiji pojavila dva slučaja i oba su kod nas na institutu. Njihova klinička slika liči na takozvani Kavasakijev sindrom, baš kao što je to opisano u svetu, a to je vaskulitis ili zapaljenje zidova krvnih sudova. Ipak, u pitanju je netipični vaskulitis, po tipu Kavasakija, jer se kod dece uglavnom javlja do pete godine. Ovo dvoje pacijenata su stariji, od osam i devet godina. Takođe, kod njih nije u punoj meri ispoljen taj sindrom, nisu imali sve kriterijume za njega, kao što su limfadenopatija i drugi. Uglavnom takva deca imaju osip po koži, gastrointestinalne smetnje, visoku temperaturu, a viđa se i konjunktivitis. Jedno od ovo dvoje dece dobilo je infekciju miokarda ili srednjeg sloja zida srca, dok je drugo imalo takozvanu dilataciju ili širenje koronarnih ili srčanih arterija - rekao je za Kurir prof. dr Predrag Minić, načelnik pulmologije u institutu, i dodao:

- Hvala bogu, oba pacijenta su dobro odreagovala na terapiju, koja se, inače, daje za Kavasakijev sindrom. Dobila su intravenski imunoglobulin i visoke doze steroida. Da se takva stanja, slična Kavasakijevom sindromu, javljaju kod dece koja su pozitivna na koronavirus, primetili su Englezi pre tri, četiri nedelje i to se manifestuje kao toksični šok sindrom. Naši bolesnici su dobro lečeni i ubeleženi su u registar koji se za to vodi.

Dr Minić je naveo i da je kod jednog deteta test na koronavirus bio pozitivna, dok kod drugog nije.

- Ali oba pacijenta su imala u krvi pozitivna antitela, što znači da su bili inficirani kovidom - kazao je on.

Istovremeno, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da se hitno i vrlo pažljivo mora istražiti neobjašnjivi sindrom višestrukih upala koji pogađa decu.

- Simptomi upalnog sindroma su visoka temperatura, stomačne tegobe, osip, srčane smetnje. Sindrom je češći tokom aktuelne pandemije, ali pojavljuje se i kod dece koja nisu pozitivna na koronavirus. Zasad znamo veoma malo o ovom sindromu upale - rekla je epidemiolog SZO Marija van Kerkove.

ČINJENICE PREMA AMERIČKOJ AKADEMIJI ZA PEDIJATRIJU, SIMPTOMI TOKSIČNOG ŠOK SINDROMA SU: visoka temperatura

bol u stomaku

dijareja ili povraćanje

otežano disanje

osip ili promene na koži

umor

Prof. dr Branimir Nestorović o novoj pojavi TEŠKO DIREKTNO POVEZATI foto: Printscreen/PinkTV Prof. dr Branimir Nestorović, načelnik Odeljenja za pulmologiju i alergologiju u Dečjoj klinici u Tiršovoj i član kriznog štaba, rekao je za Kurir da je teško Kavasakijev sindrom direktno povezati s koronom jer se javlja posle brojnih virusnih infekcija: - Posebno, kad znamo da koronavirus retko izaziva simptome kod dece. Takođe, teško je na osnovu sadašnjeg broja slučajeva pretpostaviti da je koronavirus uzrok pojave sindroma, a posebno jer se radi o sindromu koga mogu izazvati brojni uzročnici. On je naveo da je klinička slika Kavasakijevog sindroma nespecifična - visoka temperatura, osip po koži, uvećanje limfnih čvorova na vratu, crvenilo očiju... - U trećoj nedelji bolesti se razvijaju aneurizme koronarnih arterija ili proširenje krvnih sudova srca koje može dovesti do smrtnog ishoda. Tada se u krvnoj slici javlja povećan broj trombocita. Dakle, za dijagnozu je neophodan ultrazvuk srca. Inače se kod nas taj sindrom javlja sporadično, češće u jesen i proleće. Radi se o zapaljenju krvnih sudova, a veoma uspešno se leči aspirinom i intravenskim imunoglobulinima, i to više meseci - objasnio je on.

