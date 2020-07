STIŽE SPAS: Vakcina protiv korone već u septembru? Testiranje u završnoj fazi

Vakcina AZD1222 protiv koronavirusa, nazvana Oksford vakcina, koju su razvili farmaceutska kuća "Astra zeneka" i Univerzitet Oksford, ušla je u poslednju, treću fazu ispitivanja i očekuje se da će na tržištu biti već u septembru.

Oksfordova vakcina, nazvana AZD1222, trenutno se testira na oko 10.000 dobrovoljaca, starih između 18 i 55 godina, u Velikoj Britaniji, 5.000 u Brazilu, 2.000 u Južnoj Africi, a uskoro će početi testovi i na 30.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, čime je ušla u poslednju - treću fazu, posle koje je čeka hitno odobrenje za upotrebu.

Prema informacijama iz dokumentacije, a u koju je Nedeljnik imao uvid, tada će to cepivo biti u upotrebi u Britaniji, SAD i nekoliko evropskih zemalja. Prema istim informacijama, već je dokazano da vakcina daje 2,6 puta više antitela nego kod najjačih organizama, koji su ih stvorili prirodnim putem.

Potpisani ugovori

Nešto ranije, 15. juna, kako je preneo Juronjuz, četiri članice Evropske unije - Nemačka, Francuska, Italija i Holandija, sklopile su ugovor sa „Astra zenekom“ o kupoprodaji najmanje 300 miliona doza vakcine protiv kovida 19, koja se trenutno testira na Univerzitetu Oksford.

Prema istom izvoru, tada je nemačka ministarka zdravlja najavila da „brzo, usklađeno delovanje grupe članica EU obezbeđuje dodatnu prednost za sve koji su pogođeni ovom krizom“.

Ugovore, koji su potpisali britansko-švedska kompanija i evropska Inkluzivna alijansa za vakcinu, omogućiće i da vakcina bude dostupna svim članicama EU, koje izraze želju da učestvuju u inicijativi, a troškovi će, kako prenosi taj medij, verovatno biti pokriveni sredstvima vlada.

- Zahvaljujući ovom sporazumu, stotinama miliona Evropljana biće dostupna vakcina Univerziteta Oksford, čim bude registrovana - izjavio je Paskal Sorio, generalni direktor kompanije „Astra zeneka“.

Virusni vektor

Aleksandar Tripković, direktor „Astra zeneka Srbija“, obelodanio je početkom maja da ta kuća, zajedno sa Oksfordom, radi na vakcini i objasnio njeno delovanje:

- Na razvoju vakcine radimo zajedno sa Univerzitetom Oksford. Stručno govoreći, vakcina-kandidat primenjuje virusni vektor baziran na oslabljenoj verziji virusa obične prehlade, adenovirusa, a sadrži genetski materijal SARS-CoV-2 „spajk proteina“. To je membranski protein odgovoran za vezivanje virusa za ćelije domaćina. Adenovirus je izabran da stvori snažan imuni odgovor od jedne doze i ne razmnožava se, te ne može uzrokovati infekciju kod vakcinisane osobe - naveo je tada on.

Prema nedavnom pisanju Fajnenšel tajmsa, stručnjaci sa Univerziteta Oksford i kompanije „Astra zeneka“ očekuju da bi do decembra moglo da bude proizvedeno oko 100 miliona vakcina. Dok je Svetska zdravstvena organizacija saopštila, kada je počeo rad na Oksford vakcini, da je tada još sedam vakcina-kandidata bilo u prvoj ili drugoj fazi kliničkih ispitivanja.

Radmilo Petrović: Ne ide to tako brzo

l Radmilo Petrović, naš najčuveniji epidemiolog, virusolog i vakcinolog, kaže za Kurir da nije realno da vakcina protiv kovida u septembru počne da se koristi. - Da bi bila bezbedna, efikasna, sada bi trebalo da prođe ispitivanje na većem broju ljudi. Ali to znači da su ti ljudi izloženi virusu kovida kako bi se videlo dejstvo vakcine i koliki imuni odgovor daje. A to traje - komentarisao je on.