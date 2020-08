MULTIPLA SKLEROZA, ŽIVOT U KOLICIMA: Uroš upozorava na 1. simptome podmukle bolesti (KURIR TV)

Uroš Lakatuš iz Zrenjanina, pre četiri godine saznao je strašnu dijagnozu - da boluje od multipla skleroze. Otac troje dece, do tada aktivni skijaš i vredni radnik, neko ko nije imao problema sa zdravljem i ko je retko odlazio kod lekara. U sekundi se sve promenilo... Od prvih bezazlenih simptoma, osećaja hladnoće, umora, pospanosti, do magnetne rezonance koja je potvrdila MS. Bolest je neizlečiva, ali uz adekvatnu terapiju može da se zaustavi njeno napredovanje. Leka ima, ali ne za sve. U Srbiji je 9.000 ljudi obolelelo od multipla skleroze. ali se tek oko 2.000 ljudi uspešno leči o trošku RFZO. Zašto je to tako poslušajte od Uroša, koji sumnja da ne bi završio u kolicima da je od države na vreme dobio lek koji bi njega, na godišnjem nivou, koštao od 10.000 do 20.000 evra.

