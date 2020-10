NIS I „DINA“ KARTICA NA ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA: Podizanje gotovine prilikom plaćanja na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama

Kompanija NIS uvela je u saradnji sa Bankom Poštanska štedionica mogućnost podizanja gotovine uz „Dina“ karticu na svim NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama.

foto: Promo

Ovom uslugom obe strane daju veliku podršku popularizaciji „Dina“ kartice gde se pored plaćanja na bilo kojoj benzinskoj stanici NIS-a može podići gotovina bez troškova za korisnika kartice, trgovca i banku. Korisnik ima mogućnost da uz bilo koju vrednost kupovine, bez provizije, podigne novac u iznosu i do 5.000 dinara.

foto: Promo

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, je izjavila da je usluga plaćanja uz podizanje gotovine u DinaCard sistem uvedena u septembru 2017. godine, a prvi član sistema koji je ponudio servis „Podigni dinare“ za DinaCard kartice jeste Banka Poštanska štedionica, sa kojom Narodna banka Srbije ima uspostavljenu dugogodišnju uspešnu saradnju na polju razvoja proizvoda domaće „Dina“ kartice, i koja je ujedno i najveći izdavalac domaće kartice, i to u saradnji sa kompanijom NIS a.d. Novi Sad koja je prva prepoznala značaj ove usluge za korisnike domaće kartice. Guverner je istakla da je uvođenje navedene usluge za korisnike „Dina“ kartice samo još jedna u nizu aktivnosti koje Narodna banka Srbije intenzivno sprovodi sa ciljem razvoja bezgotovinskih plaćanja.

foto: Promo

Guverner je istakla da jedan od primera kako se Narodna banka Srbije zalaže za smanjivanje troškova procesiranja transakcija jeste upravo i servis podizanja gotovine uz kupovinu, budući da je ova usluga u DinaCard sistemu omogućena bez dodatnih troškova za sve učesnike u toj transakciji – izdavaoce, prihvatioce i trgovce - a samim tim i same korisnike domaće kartice. Guverner je dodala da je, pored očiglednih koristi za potrošače, ova usluga atraktivna i za trgovce jer smanjuje vreme i troškove potrebne za upravljanje gotovinom, dok istovremeno može značajno uvećati konkurentnost trgovaca, jer predstavlja mogućnost za privlačenje dodatnog broja potrošača u prodajni objekat.

foto: Promo

Generalni direktor NIS-a, Kiril Tjurdenjev, istakao je da uvođenjem ove usluge NIS još jednom potvrđuje svoju lidersku poziciju kada je reč o unapređenju korisničkog servisa u maloprodajnom segmentu:

foto: Promo

„Liderska pozicija NIS-a na tržištu naftnih derivata je i obaveza da budemo sve bolji i bolji. Naš cilj je veoma zadovoljni potrošač, a svako unapređenje otvara nove mogućnosti. Ovo je veoma važan korak ka tom cilju. Inovacija usluga uz „Dina“ platnu karticu, za nas ima poseban značaj jer radimo sa domaćim partnerim i afirmišemo domaće brendove. Sa Narodnom bankom i “Poštanskom štedionicom” činimo dobar tim, a dobri timovi ostvaruju odlične rezultate“, izjavio je Tjurdenjev.

Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica ukazao je na značaj nove usluge za NIS-ove potrošače, korisnike „Dina“ platne kartice: „Inovacija je stvaranje novih vrednosti i novih kvaliteta. Po tome se razlikuju lideri od pukih sledbenika. Današnji događaj pokazuje da su Narodna banka Srbije, NIS i Banka Poštanska štedionica lideri u ovoj oblasti. I sve to zahvaljujući inovativnim timovima koji rade u ovim kompanijama i u Narodnoj banci Srbije. Liderstvo obavezuje i današnja inovacija će omogućiti da svi korisnici nacionalne „Dina“ kartice na benzinskim stanicama NIS-a podignu gotovinu. Saradnja Banke Poštanska štedionica i NIS postaje strateška. U vanrednom stanju smo kao banka sa jasno artikulisanim državnim interesom izašli u susret svim zahtevima ovako velike i moćne kompanije. Verujem da će vrlo brzo naši inovativni timovi, zahvaljujući NBS, uspeti da implementiraju IPS QR kod na svim benzinskim stanicama tako da će naši klijenti moći da plaćanje vrše na najsavremeniji način putem mobilnih telefona“, rekao je Kekić i istakao da sve to ne bi bilo moguće da nije postojalo strateško opredeljenje Narodne banke Srbije i guvernera na njenom čelu, da predano i odgovorno rade na stvaranju ambijenta za razvoj inovativnih platnih usluga, a pre svega na stvaranju stabilnih i predvidivih uslova za poslovanje na tržištu Srbije. Usluga podizanja gotovine uz „Dina“ karticu predstavlja novi nivo pogodnosti za korisnike naše nacionalne platne kartice izdate od strane bilo koje banke u Srbiji, jer pored mogućnosti da brzo, efikasno i sigurno pristupe gotovini, sada mogu i da podignu novac bez odlaska na bankomat ili do najbliže ekspoziture banke. Dodatno, zahvaljujući široko raspostranjenoj mreži maloprodajnih objekata NIS-a koji su na raspolaganju potrošačima na svim važnim putnim pravcima u Srbiji, korisnici „Dina“ kartice koji žive u sredinima u kojima ne postoji razvijena mreža bankomata mogu brzo i jednostavno da podignu gotovinu sa svog bankovnog računa, na najbližoj NIS Petrol ili GAZPROM benzinskoj stanici. Ne postoji minimalni iznos za kupovinu, kao ni novi ili skriveni troškovi. Za dodatne detalje o usluzi isplate gotovine korisnik se uvek može obratiti svojoj banci.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

