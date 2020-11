STRAŠNA PROGNOZA DOKTORA KONA: Broj umrlih biće i trocifren, to će nam tek stići! EVO I KADA

Epidemiolog Predrag Kon upozorio je danas da će broj umrlih rasti i da je to potpuno matematički jasno.

- To će stići tek za par nedelja, ali i to je pitanje, jer se postepeno kasnije povećava ta smrtnost. Sve treba raditi da se aktivnost virusa uspori što je moguće više. To ćemo videti i u narednih par nedelja i taj broj će biti možda i trocifren - rekao je Kon.

On se osvrnuo i na današnju sednicu Kriznog štaba i istakao da će jedna od glavnih tema biti prelazak na onlajn nastavu u školama u Srbiji.

- Sastanak kriznog štaba je zakazan zbog epidemiološke situacije. Treba da bude jasno da mi ne govorimo o prestanku rada škola, nego o kratkotrajnom prelasku, svega nedelju dana, na onlajn nastavu. Ništa više od toga. Ima se utisak da se čeka neka velika odluka,a ne radi se o tome. Što se tiče zimskog raspusta, o tome treba da se nastavi da se govori. Treba sprečiti interferenciju gripa i kovida i da se napravi mali razmak jer grip još nije krenuo - reko je dr Kon i dodao da moraju čuti niz aktuelnih problema koji se sad dešavaju a odnose se na ustanove i kapacitete.

Epidemiolog je objasnio i da će važne teme biti i vakcine protiv korona virusa i rasparava o tome kakva je realizacija propisanih mera do sada, ali i procena stanja

- Treba da napravimo procenu situacije, jer u Beogradu dolazi do značajnog usporavanja virusa. Virus se iz Beograda prelio na ostale krajeve Srbije - kaže Kon.

Upitan kako on ovo stanje vidi pozitivno i kao "prelivanje", dok njegov kolega iz Kriznog štaba, dr Srđa Janković, smatra da se epidemija rasplamsava, Kon je diplomatski odgovorio da su obojica na neki način u pravu.

- Ovo nisu posledice mera, ovo je prirodni tok, prošlo je tek nedelju dana i mi tek sledeće nedelje ćemo videti prave rezultate - rekao je epidemiolog.

(Kurir.rs/TV Prva)

Kurir