NAJČEŠĆE NA METI DEVOJKE I DECA: Trgovci ljudima imaju DVA NAČINA na koja vrebaju ŽRTVE! Ovo je KLJUČNO! (KURIR TELEVIZIJA)

Žrtva trgovine ljudima može biti svako. Nažalost, najčešće su to mlade žene i deca. Iako je samo ove godine registorvano pedesetak žrtava trgovine ljudima, stručnjaci napominju da je taj broj mnogo veći.

Najčešći načini do dolaska do žrtava su seksualna ili radna ekspolatacija. Kao mamac za žrtve najčešće se koriste sumnjivi oglasi za posao ili lover boy taktika.

- Veliki broj delatnosti te vrste je prešao na internet, pa ih je samim tim i teže uhvatiti. Mlade devojke ili žene uđu u partnersku vezu sa nekim za koje se kasnije ispostavi ili da je on kurir, tj. da ih vodi do osobe koja je trgovac ljudima, ili je ta sama osoba trgovac ljudima.

Prvi sati nestanka su ključni, a kazne su adekvatne kad uspe da se procesuira slučaj.

- Najčešće je to teško dokazivo i sud ne može da se igra sa pretpostavkama, a žrtve često i same doprinose tome da se taj proces ne dovede onako kako treba do kraja, što iz straha što iz neznanja - naglašava kriminolog.

Sve više u zemljama širom sveta uvodi se Ambert alert kao jedan od najefikasnijih metoda za pronalaženje nestalih lica, koji bi i kod nas trebalo da bude i zvanično uveden.

