KON NAM UGASIO I POSLEDNJU NADU! NAJAVIO NOVE MERE I PORUČIO: Nikome neće pasti na pamet da organizuje doček Nove godine!

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da je nerealno očekivati da će koronavirus nestati do Nove godine i da je zato nerealno planirati doček.

On je dodao da će se o merama za predstojeće praznike razgovarati sutra na sednici Kriznog štaba.

"Ljudi žele da ovoga svega nema i to razumem, ali ga ima i nije realno da će nestati do Nove godine i nije realno planirati doček i očekivati da bude bez mera.

Mere će najverovatnije postojati, da li će biti iste ili čak rigoroznije, videćemo sutra", istakao je Kon. Kon je dodao da su mere trenutno na snazi na granici sa najrigoroznijim.

Napomenuo je da će medicinski deo Kriznog štaba sutra na sednici dati svoje predloge, čak i PCR testiranje, a karantin za one koji nemaju test a dolaze u Srbiju.

"Uz to stroga kontrola sprovođenja mera, to je druga najoosnovnija stvar. Ima još i produženje mera, o tome će sutra biti govora. Te mere ako su na snazi za vreme Nove godine, jasno da nikome neće pasti na pamet da organizuje doček", kazao je on.

Kon je ocenio da ako neko ignoriše sve ovo što se dešava i organizuje proslave i zdravlja ozbiljno krši zakon.

"Stepenica da se to kvalifikuje drugačije, kao krivično delo je nešto što nije u rukama medicinskog štaba", kazao je Kon

Kurir.rs/Tanjug

Foto printscreen Tanjug

Kurir