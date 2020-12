NOVA PRAVILA ZA GODIŠNJI ODMOR U DOBA KORONE: Evo ko može slobodne dane da iskoristi do kraja ove godine, a ko do juna 2022.

Vlada Srbije usvojila je na poslednjoj sednici zaključak kojim je produžila zakonske rokove za korišćenje godišnjih odmora iz 2019. i 2020. godine svim zaposlenim u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, koji to pravo nisu ostvarali zbog radnog angažovanja tokom pandemije kovida 19.

Ovaj zaključak je donet na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i po njemu će svi oni koji rade u ovim oblastima a nisu iskoristili svoje godišnje odmore iz 2019. godine do 30. juna 2020. godine, kako zakon nalaže, to moći da urade najkasnije do 30.juna 2021. godine. Istovremeno oni zdravstveni i socijalni radnici koji svoje pravo na odmor iz ove godine nisu mogli da ostvare jer su im poslovi vezani za pandemiju kovida 19 to onemogućili, biće im dozvoljeno da prvi deo u trajanju od dve nedelje, iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine dok će pravo na preostale dane moći da ostvare do 30.juna 2022. godine.

Izvor "Blica" iz Nemanjine 11 navodi da su rokovi za godišnje odmore socijalnih i zdravstvenih radnika faktički pomereni za godinu dana u odnosu na ono što zakon nalaže.

-Ovaj zaključak Vlada je donela kako bi se otklonile zakonske prepreke da ovi ljudi ostvare svoje pravo koje im daje Zakon o radu ali i ugovori o radu. Treba da se zna da veliki broj zdravstvenih i socijalnih radnika nije uspeo da iskoristi svoje pravo na godišnji odmor iz ove ali i drugi deo iz prethodne godine jer je od marta na snazi za njih poseban režim rada zbog pandemije kovida 19. Da ne bi bili uskraćeni za ono što im pripada po zakonu, Vlada je na predlog Ministartva rada, preporučila poslodavcima da zakonske rokove za korišćenje godišnjih odmora produži za godinu dana. Da to nije urađeno, ljudi koji su danonoćno na svojim radnim mestima u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, bili bi kažnjeni iako oni nisu svojevoljno odlučili da ne iskoriste svoje dane za odmor koji im pripadaju - navodi naš sagovornik.

On dodaje da procene pokazuju da je reč o značajnom broju zaposlenih kojima bi bez ovog zaključka ovo pravo bilo uskraćeno.

- Postoje zdravstvene ustanove, posebno one koje su bile u kovid sistemu, gde više od polovine zaposlenih nisu iskoristili svoje odmore iz 2019. i 2020. godine. Ti ljudi su na granici izdržljivosti i ne bi bilo primereno da im se nije izašlo u susret. Na tu anaomaliju je ukazao značajan broj direktora zdravstvenih, ali i nekih socijalnih ustanova i na njihove zahteve je reagovalo Ministarstvo rada. Zaključak je morala Vlada da donese jer u suprotnom rukovodioci kršio bi se Zakon o radu kojim su janso definisani rokovi za korišćene odmora iz tekuće i prethodne godine - kaže naš izvor.

U Vladi Srbije nam je potvršeno da je zaključak donet i da je njegov cilj da se zdravstvenim i socijalnim radnicima ne uskeati pravo koja su im definisana zakonom i ugovorima o radu.

Odmor za ostale po starom

Inače, Zakonom o radu je predviđeno da zaposleni godišnji odmor koristi u tekućoj godini za tu kalendarsku godinu a data je mogućnost da i da pravo na neiskorišćeni ostvari do 30. juna naredne godine.

Ukoliko to ne uradi, on gubi pravo na te dane odmora.

