ZDRAVSTVENI SISTEM trpi najveći udar do sada: Dr Đerlek otkriva da li nas čeka POLICIJSKI ČAS I VANREDNO STANJE

Na Kriznom štabu je da donesu odluke kojima će se zaštiti zdravlje građana, ali da se ne ugrozi njihov životni standard, kaže državni sekretar MInistarstva zdravlja Mirsad Đerlek i dodaje da je

- Opasna je i epidemija sirotinje koja bi mogla da se javi posle epidemije virusa korona - rekao je Đerlek.

On je za TV Pink naveo da mere koje su do sada uvedene daju rezultate, ali da su veliki izazovi pred nama Sveti Nikola, Nova godina, Božić.

- Situacija je još vrlo ozbiljna, ali evidentno je da postojeće mere daju rezultate. To nisu rezultati koje smo očekivali, jer smo dostigli velike brojke i ne možemo brzo doći do rezultata i brojki koje očekujemo - naveo je on i dodao da neće biti uvođenja policijskog časa i vanrednog stanja

Napominje da zdravstveni sistem trpi najveći udar do sada, da su bolnice pune i da je u kovid bolnicama trenutno 9.500 pacijenata.

Osim kovid pacijenata, navodi on, zdravstveni sistem mora da zbrine i pacijente koji boluju od nekih drugih bolesti. Kao veliki problem naveo je zaražavanje zdravstvenih radnika.

- Ne smemo dozvoliti da nam se zdravstveni radnici zaražavaju, jer ko će sutra lečiti pacijente - rekao je Đerlek i dodao da su bespotrebni kontakti opasnost za širenje virusa.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir