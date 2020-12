VIRUSOLOG: Cena PCR od 6.000 je bila nedovoljna i neracionalna, ko ima simptome ne mora da plaća

Virusolog i članica Kriznog štaba Tanja Jovanović izjavila je danas da je cena PCR testa od 6.000 dinara bila nedovoljna i neracionalna i da je zato radna grupa za laboratorijsku dijagnostiku tražila da se ta cena revidira.

U Srbiji će PCR testiranje na lični zahtev od 1. januara 2021. godine poskupeti sa 6.000 na 9.000 dinara.

Jovanović je za RTS objasnila da se cena laboratorijske usloge definiše na osnovu tri komponente, među kojima su cena testa, drugi potrošni materijal i stučni tim koji učestvuje u izvođenju testa.

Kako navodi, za PCR se koristi komercijalni test koji na tržištu nudi više ponuđača, sa različitim cenama, te se u projekciji cene usluge uzima srednja vredsnot najjeftinijeg i najskupljeg testa.

Druga komponenta je ostali potrošni laboratorijski materijal (pipete, tubice, epruvete...), a treća stručni tim, u kojem su lekar specijalista, mikrobiolog, molekularni biolog i laboratorijski tehničar, te vreme koji oni provedu na izradi jednog PCR testa.

- Kada sve te parametre saberete, dobijete koliko iznosi cena testa. Cena od 6.000 dinara je bila nedovoljna i neracionalna i zato je radna grupa za laboratorijsku dijagnostiku tražila da se cena revidira - rekla je Jovanović.

Ona je podsetila da ljudi koji imaju simptome kovida ne moraju ništa da plaćaju tokom medicinskog tretmana.

Govoreći o antigenskim testovima za kućnu upotrebu, Jovanović je rekla da su oni veoma pouzdani i da imaju kvalitet dobrog dijagnostičkog testa, ali da je važno kako i kada se koriste, odnosno da je potrebno koristiti ih u trenutku kada daju pouzdane rezultate.

Taj vremenski okvir je od jednog do tri dana do pojave simptoma kovida do najkasnije pet dana od pojave simptoma bolesti.

- Za dijagnostiku su važni parametri da se uzorak uzme u pravo vreme, sa pravog mesta i na pravi način - navodi Jovanović i dodaje da nije sigurna da li će građani sami moći da uzmu uzorak.

Objašnjava da se uzorak za ovaj test uzima na isti način kao za PCR test, odnosno da se uzima nazofaringealni bris.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir