KRIZNI ŠTAB ZASEDA JUTROS OD 8: Danas se lomi, mnogi se nadaju ublažavanju mera za vikend i dužem radnom vremenu (FOTO, VIDEO)

BEOGRAD - Krizni štab Vlade Srbije zaseda ovog jutra tačno u 8, a na stolu je navodno ublažavanje aktuelnih mera ili čak donošenje i novih.

Dosadašnje restriktivne mere, koje su prvobitno važile do 15. decembra, ističu danas, a ministarka za rad i članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević najavila je da će se na današnjoj sednici sagledati da li će se uvoditi dodatne mere ili promeniti postojeće.

Prema najavama medija, Krizni štab bi mogao da donese odluku o ublažavanju određenih mera, pre svega, onih koje se odnose na radno vreme tržnih centara, frizerskih i kozmetičkih salona tokom vikenda.

Epidemiolozi ističu da je ''nerealno'' da se popuste mere što se tiče radnog vremena prodavnica i butika.

"To su dobre želje, dobre namere, sve mislim najbolje o tome, ali mislim da je nerealno u ovom momentu.

U ovoj situaciji je izuzetno važno da se relaksiraju intenzivne nege u bolnicama, da se spusti kriva dovoljno da bi realno mogli da pričamo o popuštanju mera", rekao je dr Predrag Kon a podseća Tanjug.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež uputio je u četvrtak, u ime najvećeg broja kompanija u Srbiji, apel članovima Kriznog štaba da preispitaju odluku o skraćenju radnog vremena i zatvaranja prodajnih objekata u naredna dva vikenda, pred novogodišnje praznike.

Čadež je naveo da srpska privreda neće izdržati taj ''udar'' i dodao da najveći broj domaćih kompanija upravo u decembru ima najveći promet u godini.

Dr Kon je rekao i sledeće:

- Sednice nisu nimalo prijatne. Neko čuva privedu, neko zdravstveni aspekt. Medicinski je sasvim durgačiji od političkog i ja ne vidim da je uopšte moguće drugačije. To je prirodna pozicija. Iz toga izlazi: Videćemo - rekao je dr Predrag Kon komentarišući dan ranije jutrošnju sednicu. Kon je dodao i da je struka uvek restriktivnija jer ne razmišlja o ekonomiji nego o zdravlju i životima.

Dr Srđa Janković juče je u jutarnjem programu na TV rekao da, kao građanin i stručnjak, tvrdi da nije vreme za okupljanje, a da će svoju slavu, Svetog Nikolu, provesti u najužem krugu porodice jer je hrišćanski brinuti za svoje i tuđe zdravlje.

- Moramo da shvatimo da nekada postoje problemi koji zahtevaju kolektivno i individualno odricanje da bi se problem ublažio. Da je umesto pandemije taj problem požar, videli bismo više solidarnosti, ali zašto smo manje solidarni kada je u pitanju pandemija, to je pitanje za analizu -rekao je dr Janković na TV Pink.

U ekonomskom delu Kriznog štaba, sve se više može čuti da bi državnoj kasi ipak odgovaralo popuštanje mera vezanih prvenstveno za manje preduzetnike. Moguće ublažavanje mera natuknula je ove nedelje i premijerka Ana Brnabić koja je navela da je, primera radi, u frizerskim salonima mogućnost zaražavanja veoma mala, ali konačnu odluku će ipak doneti Krizni štab.

- Lično sam potpuno protiv zabrane kretanja i zatvaranja prodavnica i zanatskih radnji vikendom, jer ti građani moraju da zarađuju i hrane svoju decu. Na Kriznom štabu sam pričala o tome da li treba da ostavimo otvorena mesta na kojima nije tako veliki rizik od zaražavanja, kao što su mali frizerski saloni gde frizer i mušterija nose masku - rekla je Ana Brnabić.

- Ukoliko brojevi nastave da padaju, a to zavisi od svakoga od nas, mislim da ćemo moći bar vikendom do 14 časova-15 časova da pustimo te ljude da rade - izjavila je ona rekavši da ljudi koji rade recimo do 17 ne kogu ništa da kupe.

