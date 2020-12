Kako saznajemo, iako su neki mediji javili da će radno vreme ovih objekata biti produženo do 23 sata, to nije tačno, već će se razmatra predlog da radno vreme bude duže nego što je to bilo do sada, ali sigurno ne do 23 sata.

Da podsetimo radno vreme ovih objekata trenutno je ograničeno na radne dane od 9 do 17 časova,

Foto Tanjug Dragan Kujundžić

