POTRESNA ISPOVEST DEVOJKE KOJA JE POBEDILA RAK: Marija se LAVOVSKI BORILA, a sad je DOKAZ da je sve moguće! (KURIR TELEVIZIJA)

Naizgled prelepa devojka koja ima sve - uspešna studentkinja, koja ima dobro društvo i mnoštvo zabave kao i svi njeni vršnjaci.

Međutim, Marija ima sve, samo ne život kao svi njeni vršnjaci. Lepo detinjstvo i odrastanje promenio je iz korena jedan, naizgled bezazleni pad sa bicikle i povreda kolena.

- Meni je koleno tada bilo duplo veće, nogu sam držala bez savijanja i nisam mogla da je pomeram. Otok je bio ogroman, tumor je zahvatio sve. I čašicu iznad ispod bukvalno sve -počinje Marija.

Da boluje od raka kostiju saznala je slučajno. Da nije, možda danas ne bi bila ovde. Tada kreće Marijna borba. Živo se seća prvog odlaska na onkologiju.

- Pitala sam mamu hoću li ja izgubiti kosu ona me pogledala i počela da plače. To je bio momenat kad sam skapirrala da će to da bude baš teško. I bilo je teško.

- Ja sam mislila ja ću da primim terapiju i idem kući nisam mislila da to može da potraje. I da ću krvna slika padne da ću biti u izolaciji, ja sam u jednom momentu bila i anoreksična. Nekad ti se ne mili da ustaneš i ja sam bila na štakama i stalak strašne scene i borba za život.

Kako kaže ova hrabra devojka, nikada se nije pitala zašto se baš njoj to desilo. - Svi smo bili tu i borili se za život. Samo smo gurali napred i to je bilo samo etapa u životu, lekcija koju prebrodiš i izažeš jači i zreliji. Život me je naterao da mnogo brže odrastem.

Nakon lečenja Marija je morala da uči da hoda ispočetka, međutim, jednu stvar nikada nije zaboravila - da se smeje.

- U početku jeste bilo teško navići se na strano telo koje više nije strano. Bilo mi je teško da hodam, išla sam sa dve štake, pa sa štapom. Bilo je potrebno vreme, ali išla sam ka tome da se oslobodim svega.

Uz pomoć prijatelja i dobrih ljudi Marija uskoro dobija novu protezu. - Kada proteza nova bude stigla kreće nova škola hoda, novo prilagođavanje ali ništa mi to teško neće pasti jer imaću bolji život.

Danas živi sasvim normalno, ima mnogo prijatelja, a njena cimerka i jedna od najboljih prijateljica Tanja Lišanin prošla je i sama kroz velike izazove.

- Nas dve u slobodno vreme najviše koristimo da budemo skupa. Ona mi često nije tu, ali izađemo da prošetamo negde, da se sklonimo od svih i dosta izlazimo.

Ni jedna od njih ne može da čučne, ili da trči, ali mogu da šetaju, mogu da se smeju i da budu uspešne mlade žene.

Ove devojke su dokaz da ništa nije nemoguće.

- Nisam sputana ne postoji stvar koju ne mogu da uradim u odnosu na druge ljude, samo je razlika u načinu kako ću to uraditi. Da li ću sebi oduzeti malo više vremena, da li ću poći negde ranije, samo je u tome stvar.

Rekacije ljudi na njen nedostatak su različite.

- Postoje razne reakcije, najviše pozitivnih na neki način i divljenjea. Mnogi su mi prilazili i govorili da im je drago videti osobu koja se izborila do kraja i da sam primer drugima. Ima tu i skretanja pogleda ali ja se ne obazirem. Ja imam pozitivan stav i pozitivna sam i tako mi ljudi i pristupaju.

Marija je razlog da se svi koji imaju izgovore zašto nešto ne može postide. Jer je dokazala da je sve moguće ukoliko želite i ukoliko se trudite.

