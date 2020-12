ŠOK-SLIKE SA GRANICE, NA ULAZAK U SRBIJU ČEKA SE I PO 4 SATA: Pogledajte gužvu, negativan PCR test obavezan tek od ponedeljka!

BEOGRAD - Zbog predstojećih praznika i protivepidemijskih mera koje stupaju na snagu u nedelju, na graničnom prelazu Horgoš pojačan je priliv putnika na ulazu u našu zemlju.

Od ponedeljka dozvoljen je ulazak samo ako poseduju negativan pi-si-ar test, ne stariji od 48 časova ili desetodnevni karantnin.

Trenutno video-stanje na graničnim prelazima možete pratiti ovde

Za ulazak u Srbiju na Horgošu čeka se do pola sata, ali se sa mađarske strane čeka najmanje četiri sata da bi se sa graničnog prelaza Reske izašlo iz Mađarske i stiglo do graničnog prelaza.

Velike su gužve i na austrijsko-mađarskoj granici i uopšte na putevima u Zapadnoj Evropi ka Srbiji jer su mnogi krenuli zbog praznika i kako bi izbegli protivepidemijske mere.

Ulazak u Srbiju uz negativan PCR od ponedeljka 21.decembra Mera prema kojoj je ulazak u Srbiju dozvoljen uz negativan PCR test, a za građane koji ga ne poseduju propisana kućna izolacija 10 dana, stupa na snagu u ponedeljak 21. decembra, potvrđeno je u kabinetu premijerke Ane Brnabić. Kako je rečeno, ta odluka doneta je na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije, a stupanje mere na snagu pomereno sa nedelje na ponedeljak, javlja Tanjug. Meru o ulasku u zemlju Vlada Srbije je usvojila na predlog Kriznog štaba. Domaći državljani se mogu testirati u Srbiji i ukoliko test bude negativan, neće biti u obavezi da budu u kućnoj izolaciji. Nove mere odnose se na ulazak kako domaćih, tako i stranih državljana u našu zemlju.

U protekla 24 sata preko Horgoša u Srbiju ušlo oko 16.000 putnika u 4.500 putničkih vozila. Gužva je i na graničnom prelazu Tompa-Kelabija. Strani državljani koji dolaze u Srbiju oni će morati da imaju ili pi-si-ar test ne stariji od 48 sati.

Što se tiče naših državljana koji ulaze u Srbiju oni će morati da imaju ili negativan pi-si-ar test, ne stariji od 48 časova ili će morati u obavezan karantin.

Na graničnom prelazu policajcima će morati da pokažu test ili će posle zdravstvenog upozorenja morati da se prijave na sistem E-zdravlje i da budu narednih deset dana u karantinu. Iz tog karantina moći će da izađu u slučaju da se u Srbiji negde u lokalnom zavodu ili ovlašćenom laboratoriji testiraju pi-si-ar testom i ako budu negativni mogu da izađu iz karantina.

Putnička vozila na Horgošu čekaju četiri sata Prema informacijama Uprave granične policije u 08.00 časova, na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, putnička vozila čekaju četiri sata. Na graničnom prelazu Batrovci, na ulazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je tri sata, saopštilo je JP "Putevi Srbije". Na graničnom prelazu Kelebija, na ulazu u Srbiju, putnički automobili čekaju jedan sat. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja, javlja Tanjug.

Mere ne odnosi na putnike ne one putnike koji prolaze kroz našu zemlju, za tranzit za teretni saobraćaj, ali iza one putnike u pograničnoj zoni - za građane Srbije koji rade u Mađarskoj u krugu od 30 kilometara. Oni ako imaju dokaz o tome da rade u Mađarskoj ili da imaju zemlju moći će bez pi-si-ar testa da ulaze ili izlaze. Ove mere važiće na graničnim prelazima do 10. januara.

Inače, od nedelje će strancima koji dolaze u Srbiju biti dozvoljen ulazak samo ako poseduju negativan pi-si-ar test, ne stariji od 48 časova.

Na graničnom prelazu Bajakovo juče je formirana kolona duga pet kilometara na ulazu iz Hrvatske u Srbiju. Državljani Srbije koji nemaju negativan pi-si-ar test moraju u desetodnevni karantnin.

