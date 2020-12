NEOBIČNU POJAVU NA NEBU IZNAD SRBIJE I CG ZABELEŽIO I FLAJT RADAR: Pogledajte, pilot ostavio čudan trag na letu od PG do BG! FOTO

PODGORICA - Portal Flightradar24, koji prati putanje aviona po svetu, zabeležio je neuobičajeno skretanje s puta aviona Montenegro erlajnza na jutrošnjem letu od Podgorice ka Beogradu, što je protumačeno kao da je želeo da je time želeo da na nebu ostavi trag u obliku srca.

Snimak njegovog puta je, doduše, delimično zabeležio portal, a mediji su to povezali i sa jučerašnjom odlukom crnogorske vlade da ugasi tu aviokompaniju. Navodi se da je pilot iz Podgorice ka Beogradu išao "posebnom putanjom u znaku srca".

Avion MA je jutros iscrtao srce na nebu iznad Crne Gore.https://t.co/pABBY2471o — Cafe del Montenegro (@cafemontenegro) December 25, 2020

Kako prenosi portal CdM današnji let od Podgorice do Beograda počeo je tako što je kapetan došao na ideju da napravi poseban let iznad Crne Gore.

Putanja je išla linijom Podgorica - Kolašin - Nikšić - Podgorica, pa je potom nastavljen regularan let ka Beogradu. Kako se navodi simbolika leta manifestovala se putanjom ljubavi, formirajući srce na nebu Crne Gore.

Crnogorska vlada odlučila je juče da ukine avio kompaniju Montenegro erlajnz zbog velikih dugova. Prema pisanju podgoričkih Vijesti, avioni MA će leteti narednih dana, a možda i nedelja, sve dok partneri kompanije budu tolerisali dugove.

(Kurir.rs/Tanjug)

