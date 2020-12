Dexy Co pripremio novogodišnje poklone za 1500 mališana!

Godina koja je za nama drugačija je od svih prethodnih, ali ono što nije i ne može biti drugačije jeste nemerljiva radost koju najmlađi osećaju pred praznike željno iščekući Deda Mraza i poklone. Uprkos trenutnim okolnostima i izostanku predstava, druženja, zagrljaja, fotografisanja i divno provedenog vremena sa dečicom - koje je tradicija uoči praznika, kompanija Dexy Co je odlučila da ove godine, više nego ikada do sada, obraduje mališane kojima će to tako mnogo značiti.

Pokloni za mališane foto: Milica Arsić

“Novogodišnja kutija” za 1000 mališana

Hiljadu mališana iz porodica slabijeg materijalnog stanja, koji pohađaju vrtiće na beogradskim opštinama, dobilo je novogodišnje poklon paketiće u okviru tradicionalne humanitarne akcije “Novogodišnja kutija”. Projekat su realizovali Grad Beograd i Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu u saradnji sa Crédit Agricole bankom, Bankom hrane i kompanijom Dexy Co koja je donirala igračke za svaki od paketića!

Predstavnici kompanija organizatora “Novogodišnje kutije” foto: Saša Nikolić

Paketići za Hram Svetog Save i BELhospice centar

Hram Svetog Save će 300 novogodišnjih paketića proslediti porodicama sa mnogo dece, članovima dečijeg hora “Rastko”, ali i mališanima iz porodicama slabijeg materijalnog statusa o kojima brine tokom cele godine. Paketići su stigli i do korisnika BELhospice centra koji pruža sveobuhvatnu podršku onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti i članovima njihovih porodica, kako bi praznici bili bar malo bezbrižniji.

BELhospice foto: Valentina Perović

“Šta je slađe od kolača?” za roditeljsku kuću “Zvončica”

Sav prihod od prodaje slikovnice Lola&Mila “Šta je slađe od kolača?” kreirane u saradnji sa Event Media timom i Sergejem Ćetkovićem, namenjen je roditeljskoj kući “Zvončica” iz Beograda, prvoj roditeljskoj kući za potrebe smeštaja dece obolele od malignih oboljenja. Slikovnica se može kupiti samo u Dexy Co Kids prodavnicama. Osim ove akcije koja traje kontinuirano, tokom cele godine, sve mališane koji će praznike provesti u “Zvončici”, novogodišnji paketići kompanije Dexy Co sačekali su ispod jelke.

Kompanija Dexy Co uspešno posluje skoro 25 godina i u svojoj prodajnoj mreži trenutno broji 38 Dexy Co Kids prodavnica na teritoriji Republike Srbije, kao i osam u Bosni i Hercegovini. Godina puna izazova nije sprečila ovog pouzdanog partnera mnogih svetskih kompanija u nameri da svojim kupcima pruži novitete, a mališanima radost igre igračkama koje uživaju popularnost širom planete. Raznovrsna ponuda odavno ne podrazumeva samo igračke. U asortimanu se nalaze garderoba i obuća poznatih evropskih i svetskih proizvođača, školski pribor, knjige. Izuzetno mesto u ponudi zauzima i kompletan asortiman bebi artikala i bebi opreme.

Iz kompanije Dexy Co poručuju da se rado odazivaju svakoj prilici da pomognu, ali i da su poklonjeni paketići samo jedan od načina da zahvale mališanima za svu ljubav, radost i poverenje koje im pružaju odrastajući uz njih i njihove igračke.

